Université Al-Qods : l’Agence Bayt Mal Al-Qods lance la Chaire des études marocaines

L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a lancé, dimanche à l’Université Al-Qods, dans la Ville Sainte, la Chaire des études marocaines, nouvelle spécialité universitaire destinée à promouvoir les échanges académiques, ainsi que le rayonnement de la culture et de la civilisation marocaines en Palestine.

La cérémonie de lancement de la Chaire des études marocaines s’est déroulée en présence du directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, du président de l’Université Al-Qods, Hanna Abdennour, de la présidente de la Chaire, Safae Nasser Eddine, ainsi que de plusieurs chercheurs et étudiants.

La création de cette nouvelle chaire académique vise à permettre aux étudiants palestiniens de s’imprégner des multiples facettes du patrimoine culturel et civilisationnel du Royaume qui a de tout temps prôné les valeurs d’union, de liberté, de justice et de paix.

Les études de cette chaire seront axées sur l’analyse des liens sociaux et de solidarité unissant le Maroc et la Palestine, dans le cadre d’un espace illustrant leurs relations historiques, humaines, culturelles et civilisationnelles.

S’exprimant à cette occasion, M. Abdennour a souligné que la création de la Chaire des études marocaines à l’Université Al-Qods contribuera à la consolidation des liens culturels, sociaux, politiques et spirituels unissant les peuples marocain et palestinien, qui ont permis aux Marocains d’avoir des relations très étroites avec le tissu social Maqdessi.

Cette initiative a pour objectif non seulement de renforcer les différents aspects des échanges culturels entre les milieux académiques des deux pays, mais aussi de revitaliser les liens historiques séculaires qui les ont toujours uni, ainsi que d’enrichir et de promouvoir la présence culturelle marocaine à Al-Qods, grâce à des recherches et des études de qualité, a-t-il affirmé.

Le président de l’Université d’Al-Qods a exprimé, dans ce sens, ses remerciements à l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif pour ses efforts louables en faveur de la préservation de la mémoire des Palestiniens et en soutien des Maqdessi, à travers des initiatives et des programmes qualitatifs dans divers domaines.

Pour sa part, M. Cherkaoui a indiqué que l’Agence pose, à travers ce lancement, une nouvelle pierre à l’édifice du renforcement de l’attachement des Marocains à Al-Qods, notant que cette filière académique contribuera à la consolidation d’une présence marocaine multidimensionnelle dans la Ville Sainte et en Palestine, par le biais de la recherche scientifique et académique.

Il a rappelé qu’outre des prix annuels d’excellence, l’Agence accorde plusieurs bourses d’études aux Palestiniens dans différentes disciplines, dont les recherches sur Al-Qods, les sciences humaines et juridiques, l’innovation, la médecine et la pharmacie.

M. Cherkaoui a, à cet égard, appelé l’administration de la Chaire des études marocaines à tirer profit de cette offre pour atteindre ses objectifs escomptés et concrétiser son plan d’action annuel, ainsi qu’à œuvrer pour une transversalité positive et constructive avec le plan d’action annuel du Centre culturel marocain (Bayt Al Maghrib).

Il a fait savoir que le Centre culturel marocain accueillera le siège de l’administration de la chaire, dans l’attente du parachèvement de l’aménagement des locaux qui lui sont consacré dans le campus universitaire.

Mme Nasser Eddine a, de son côté, qualifié cette chaire universitaire de moyen efficace pour renforcer la communication entre académiciens et intellectuels marocains et palestiniens, dans l’espoir qu’elle serve de modèle en matière d’échange culturel entre les pays de l’Organisation de la coopération islamique, et de plateforme d’échange d’idées et de promotion des valeurs de justice, de dignité et de tolérance entre les différentes civilisations et cultures.

La Chaire des études marocaines à l’Université d’Al-Qods permettra à l’étudiant et chercheur palestinien de s’informer sur l’histoire, la culture et la civilisation du Maroc et de mettre en exergue la forte présence marocaine à Al-Qods, en particulier, et en Palestine, de manière générale, a poursuivi Mme Nasser Eddine.

Elle veillera également, a-t-elle poursuivi, à inciter les étudiants et chercheurs palestiniens à braquer les projecteurs sur les aspects encore méconnus des relations maroco-palestiniennes, enracinées dans le passé, ancrées dans le présent et tournées vers l’avenir, ainsi qu’à informer sur les initiatives et les efforts du Royaume du Maroc en soutien à l’identité civilisationnelle et historique d’Al-Qods et à diffuser les valeurs de paix, de justice et de dignité.

Au terme de cette cérémonie, MM. Cherkaoui et Abdennour ont signé un mémorandum d’entente portant sur l’administration et la gestion de la chaire.