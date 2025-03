Le long métrage « Anora » remporte l’Oscar du meilleur film

La tragicomédie « Anora » du réalisateur américain Sean Baker a remporté l’Oscar du meilleur film lors d’une cérémonie organisée dimanche à Hollywood.

Ce long-métrage, qui a déjà été récompensé par la Palme d’Or à Cannes en mai dernier, a décroché cinq Oscars au total.

Le film s’est imposé face notamment à « Conclave », « The Brutalist », « Wicked », « Je suis toujours là » et « Emilia Pérez ». Son réalisateur Sean Baker lui aussi a été distingué lors de cette cérémonie. Il a reçu l’Oscar du meilleur réalisateur pour le même film. Il a surpassé Brady Corbet (« The Brutalist »), Jacques Audiard (« Emilia Pérez »), Coralie Fargeat (« The Substance) et James Mangold (« Un parfait inconnu »).

L’acteur américain Adrien Brody a pour sa part remporté l’Oscar du meilleur acteur pour la deuxième fois. Il a reçu cette distinction pour son interprétation d’un architecte hongrois qui émigre aux Etats-Unis dans le long-metrage « The Brutalist ».

Le comédien décroche ce prix pour la deuxième fois, 22 ans après l’avoir gagné pour « Le Pianiste », où il incarnait le rôle d’un survivant de l’Holocauste.

Il s’est imposé face à Timothée Chalamet (« Un parfait inconnu »), Ralph Fiennes (« Conclave »), Sebastian Stan (« The Apprentice ») et Colman Domingo (« Sing Sing »).

