Succès du Pavillon Maroc au Salon International de l’Agriculture

La participation marocaine au Salon International de l’Agriculture (SIA) de Paris, où le Royaume a été invité d’honneur, a connu un franc succès avec « une forte affluence » sur le pavillon national, où la diversité et l’excellence des produits du terroir ont captivé visiteurs et professionnels.

Installé sous la supervision de l’Agence pour le Développement Agricole (ADA), le pavillon marocain au Salon, qui s’achève ce dimanche, a connu la participation d’une trentaine d’exposants représentant 76 coopératives, impliquant près de 2.000 petits agriculteurs issus des douze régions du Royaume.

La visibilité « exceptionnelle » du pavillon marocain au SIA (22 février-2 mars) a permis de « renforcer la présence des produits du terroir marocain sur les marchés français et européen, tout en ouvrant de nouvelles perspectives commerciales pour les producteurs et exportateurs », a indiqué dans une déclaration à la MAP, la directrice de Développement et de la Commercialisation des produits du terroir à l’ADA, Mahjouba Chkail.

« La forte affluence des visiteurs, séduits par l’authenticité et la richesse gustative de ces produits, renforce la dynamique commerciale et favorise la mise en place de partenariats durables avec les distributeurs et importateurs européens », a-t-elle fait observer.

Le pavillon national, a-t-elle rappelé, met en avant « la diversité » et « la qualité » des produits marocains, notamment dans les 16 filières les plus demandées, allant des huiles d’olive et d’argan aux dattes, safran, épices et autres produits du terroir prisés par les consommateurs européens.

L’impact économique de la participation marocaine, a-t-elle indiqué, se traduit également par l’intérêt croissant des opérateurs internationaux. « Plus de 90 partenaires commerciaux sont en discussion avec les exposants marocains en vue de conclure des accords d’exportation vers le marché français », a fait savoir Mme Chkail.

Elle a souligné que « cet engouement confirme le potentiel des produits du terroir marocain et leur compétitivité à l’échelle internationale, contribuant ainsi à la valorisation des filières locales et à l’amélioration des revenus des petits producteurs ».

Véritable vitrine de la richesse et de la diversité de l’agriculture marocaine, le pavillon national (476 M2) avait été inauguré par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch dans la foulée de sa présence à l’inauguration officielle du SIA, aux côtés du président français Emmanuel Macron.

Le pavillon marocain a également été marqué par la visite de plusieurs personnalités françaises de premier plan, parmi lesquelles le Premier ministre français, François Bayrou, la ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, Aurore Bergé et la présidente de la Région Île-de-France, Valérie Pécresse.

La pavillon a aussi connu une forte affluence de la communauté marocaine établie en France.

La mise à l’honneur du Royaume au SIA trouve aussi un écho dans un événement à venir: La France sera, à son tour, le pays invité d’honneur du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) de Meknès (21-27 avril).

Avec 607.503 visiteurs, 4.000 animaux exposés et plus de 1.000 exposants sur une superficie de 16 hectares, cette édition de la plus grande ferme de France a aussi été, selon les organisateurs, celle d’ »une fierté revendiquée : celle des femmes et des hommes qui font vivre l’agriculture française et portent haut son excellence, son savoir-faire et son engagement pour l’avenir ».

