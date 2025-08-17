Éthiopie : le fossile « Lucy » exposé pour la première fois en Europe

Vieux de 3,2 millions d’années, le squelette complet à environ 40 %, appartient au groupe Australopithecus afarensis, une espèce humaine primitive ayant vécu en Afrique. Sa découverte a constitué une étape majeure dans l’étude de l’évolution, grâce à des signes clairs de bipédie.

Il s’agit de la deuxième sortie du fossile hors du pays, après une tournée aux États-Unis en 2013. À Prague, ses fragments osseux seront exposés aux côtés de Selam, fossile d’un bébé australopithèque plus ancien de 100 mille ans, découvert dans la même région.

« En tant que spécimen emblématique, Lucy appartient au monde entier, la partager avec le reste de l’humanité est quelque chose que chacun souhaite voir », a souligné Yohannes Haile-Selassie, directeur de l’Institut des origines humaines de l’Université d’État de l’Arizona.