Éthiopie : le fossile « Lucy » exposé pour la première fois en Europe

Le fossile de « Lucy », l’ancêtre humain découvert en Éthiopie en 1974, sera présenté pour la première fois en Europe au Musée national tchèque de Prague où il restera deux mois, ont indiqué récemment les médias éthiopiens.

Vieux de 3,2 millions d’années, le squelette complet à environ 40 %, appartient au groupe Australopithecus afarensis, une espèce humaine primitive ayant vécu en Afrique. Sa découverte a constitué une étape majeure dans l’étude de l’évolution, grâce à des signes clairs de bipédie.

Il s’agit de la deuxième sortie du fossile hors du pays, après une tournée aux États-Unis en 2013. À Prague, ses fragments osseux seront exposés aux côtés de Selam, fossile d’un bébé australopithèque plus ancien de 100 mille ans, découvert dans la même région.

« En tant que spécimen emblématique, Lucy appartient au monde entier, la partager avec le reste de l’humanité est quelque chose que chacun souhaite voir », a souligné Yohannes Haile-Selassie, directeur de l’Institut des origines humaines de l’Université d’État de l’Arizona.

