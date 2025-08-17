Australie : lancement d’un projet d’énergie verte de 100 milliards de dollars

Ce projet vise à produire environ 3,5 millions de tonnes d’hydrogène vert par an destinées à l’exportation vers les marchés mondiaux.

Le projet comprend la construction d’installations de production d’énergie solaire et éolienne d’une capacité totale de 50 gigawatts, ce qui permettrait de réduire les émissions de dioxyde de carbone de 10 millions de tonnes par an.

Dans ce sens, le ministre australien du Changement climatique et de l’Énergie, Chris Bowen, a indiqué que ce projet s’inscrit dans l’engagement de son pays à se tourner vers une économie à faibles émissions, à renforcer sa position sur le marché mondial des énergies renouvelables et à répondre à la demande croissante en solutions énergétiques propres en Asie et en Europe.

Il s’agit d’une étape stratégique pour consolider le rôle de l’Australie en tant que fournisseur mondial d’énergie propre, a-t-il dit.