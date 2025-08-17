Football : le Bayern remporte la Supercoupe Franz-Beckenbauer

SportEn direct
Par
Le Bayern Munich, champion d’Allemagne en titre, a décroché samedi soir la Supercoupe Franz-Beckenbauer en s’imposant 2-1 sur le terrain de Stuttgart, grâce à des buts de Harry Kane et de sa recrue estivale, le Colombien Luis Diaz.

Le club bavarois remporte ainsi pour la 11e fois ce trophée opposant le champion de Bundesliga au vainqueur de la Coupe d’Allemagne, qui inaugure traditionnellement la nouvelle saison.

La compétition portait pour la première fois le nom de Franz Beckenbauer, légende du football allemand décédée en janvier 2024 à l’âge de 78 ans.

Kane a ouvert le score pour les Munichois d’une reprise à l’entrée de la surface après une balle d’Olise mal dégagée par la défense (18e). Luis Diaz a doublé la mise d’une tête sur un centre de Gnabry (77e), avant que Leweling ne réduise l’écart dans le temps additionnel (90e+3).

Les Hommes de Vincent Kompany entameront la défense de leur titre vendredi prochain à l’Allianz Arena face au RB Leipzig, vainqueur samedi de Sandhausen (D4) 4-2 en Coupe d’Allemagne.

Par atlasinfo (MAP)
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite