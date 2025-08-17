Football : le Bayern remporte la Supercoupe Franz-Beckenbauer

Le club bavarois remporte ainsi pour la 11e fois ce trophée opposant le champion de Bundesliga au vainqueur de la Coupe d’Allemagne, qui inaugure traditionnellement la nouvelle saison.

La compétition portait pour la première fois le nom de Franz Beckenbauer, légende du football allemand décédée en janvier 2024 à l’âge de 78 ans.

Kane a ouvert le score pour les Munichois d’une reprise à l’entrée de la surface après une balle d’Olise mal dégagée par la défense (18e). Luis Diaz a doublé la mise d’une tête sur un centre de Gnabry (77e), avant que Leweling ne réduise l’écart dans le temps additionnel (90e+3).

Les Hommes de Vincent Kompany entameront la défense de leur titre vendredi prochain à l’Allianz Arena face au RB Leipzig, vainqueur samedi de Sandhausen (D4) 4-2 en Coupe d’Allemagne.