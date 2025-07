Emmanuel Macron annonce la décision de la France de reconnaître l’Etat de Palestine

Le chef de l’Etat français a indiqué qu’il en fera « l’annonce solennelle à l’Assemblée générale des Nations unies, au mois de septembre prochain », avant d’ajouter : « L’urgence est aujourd’hui que cesse la guerre à Gaza et que la population civile soit secourue. La paix est possible. »

La France coprésidera alors avec l’Arabie saoudite une conférence internationale au niveau des chefs d’Etat et de gouvernement visant à relancer la solution dite « à deux Etats », palestinien et israélien. Cette conférence, initialement prévue en juin, avait été reportée à la dernière minute en raison de la guerre entre Israël et l’Iran. Dans l’intervalle, une réunion au niveau ministériel se tiendra les 28 et 29 juillet à New York.

Dans ce contexte, « il faut enfin bâtir l’État de Palestine, assurer sa viabilité et permettre qu’en acceptant sa démilitarisation et en reconnaissant pleinement Israël, il participe à la sécurité de tous au Proche-Orient », a-t-il ajouté.

« Les Français veulent la paix au Proche-Orient. Il nous appartient, à nous Français, avec les Israéliens, les Palestiniens, nos partenaires européens et internationaux, de démontrer que c’est possible. A la lumière des engagements que le président de l’Autorité palestinienne a pris auprès de moi, je lui ai donc écrit ma détermination à avancer », a écrit Emmanuel Macron dans une lettre adressée au président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas.

Le chef de la diplomatie Jean-Noël Barrot a pour sa part indiqué que le consul général de France à Jérusalem « a remis ce jour une lettre d’Emmanuel Macron à l’Autorité palestinienne : la France procèdera à la pleine reconnaissance de l’Etat de Palestine en septembre ».

« »Je confirmerai cet engagement à la tribune des Nations unies ce lundi » , a-t-il dit.

l’annonce d’Emmanuel Macron de reconnaître l’Etat de Palestine « est une honte et une capitulation face au terrorisme », a réagi de son côté le ministre de la Défense israélien, Israël Katz. Le vice-président de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), Hussein al-Cheikh, a de son côté salué cette décision, remerciant le président Emmanuel Macron. « Cette position reflète l’attachement de la France au droit international et son soutien aux droits du peuple palestinien à l’autodétermination et à l’établissement de notre Etat indépendant », a-t-il déclaré.