Le doyen du corps diplomatique africain au Maroc salue les actions du Roi en faveur de la coopération africaine et du dialogue interreligieux

Le doyen du corps diplomatique africain accrédité au Maroc et ambassadeur du Cameroun à Rabat, Mouhamadou Youssifou a salué, jeudi à Meknès, les actions de SM le Roi Mohammed VI en faveur de la coopération africaine, du dialogue interreligieux et du développement humain.

« Nous, diplomates africains, nous reconnaissons, pleinement, dans cette vision portée avec force et constance » par le Roi Mohammed VI, dont « les actions en faveur de la coopération africaine, du dialogue interreligieux et du développement humain sont saluées bien au-delà du continent », a affirmé M. Youssifou à l’ouverture du Premier Forum international de Meknès sur le soufisme organisé en marge du 5ème Festival Aïssaoua « Mâqamât et Rythmes du Monde ».

Il a relevé que ce festival, en alliant art, musique, spiritualité et mémoire, constitue un espace privilégié de rencontre entre les cultures africaines, « un lieu où les ponts entre les peuples se construisent, et où l’on célèbre des valeurs universelles telles que la tolérance, l’humilité, la justice et la dignité humaine ».

Le doyen du corps diplomatique africain à Rabat a ajouté que le thème, retenu pour cette édition « Meknès, terre du soufisme », « résonne avec une justesse remarquable » dans le contexte africain et international actuel et met en lumière la profonde convergence entre la spiritualité soufie et l’éthique de la justice.

« Deux piliers enracinés dans la tradition islamique et portés par l’Institution de la Commanderie des Croyants (Imarat Al-Mouminine), socle fondamental de l’identité marocaine et vecteur de paix, de stabilité et de cohésion pour l’ensemble du continent », a-t-il souligné.

Il a également formé le vœu « sincère » que cette édition du festival Aïssaoua contribue, non seulement, à la mise en valeur du patrimoine spirituel et musical du Royaume du Maroc, mais, aussi, au renforcement des ponts de solidarité culturelle entre « nos nations africaines, dans un esprit d’humanisme partagé et enraciné dans nos traditions ».

M. Youssifou a exprimé son « immense honneur » de prendre la parole en cette terre spirituelle et patrimoniale qu’est Meknès, à l’occasion de la cinquième édition du prestigieux festival « Aïssawa, Maqâmât et Rythmes du Monde », qui coïncide cette année avec la célébration par le peuple marocain du 26ème anniversaire de l’intronisation du Roi Mohammed.

La 5ème édition du festival Aïssawa « Mode et Rythmes du Monde » s’était ouverte mercredi soir, avec l’objectif de mettre en avant l’originalité et la grande portée symbolique et spirituelle de ce patrimoine marocain authentique.

Initié par le conseil régional de Fès-Meknès et l’association Meknès Cultures, sous l’égide de la préfecture de Meknès et en partenariat avec les conseils préfectoral et communal de Meknès, ce festival met en valeur, selon les organisateurs, la réouverture des sites historiques après la fin des travaux de mise à niveau et de restauration dans le cadre du chantier de valorisation de la médina.