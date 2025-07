n protocole d’accord a été signé, jeudi à Rabat, entre le Gouvernement et l’Office National des Aéroports (ONDA), portant sur la période 2025-2030, pour un investissement global de 38 milliards de dirhams.

Adil El Fakir: le protocole d’accord entre le gouvernement et l’ONDA permet au Maroc de se doter d’infrastructures aéroportuaires ultramodernes

Le protocole d’accord, signé jeudi à Rabat, entre le gouvernement et l’Office national des aéroports (ONDA) va permettre au Maroc de se doter d’infrastructures aéroportuaires ultramodernes, afin d’ériger le Royaume en véritable leader en Afrique et en acteur pleinement ouvert sur le monde, a affirmé le Directeur général de l’ONDA, Adel El Fakir.

Cet accord fixe le cap sur les cinq ans à venir pour accompagner la stratégie ONDA-2030 à la faveur d’un modèle économique innovant, a indiqué M. El Fakir, dans une déclaration à la presse, à l’issue de la cérémonie de signature de ce protocole d’accord, tenue sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Le lancement de projets de construction et le développement d’infrastructures stratégiques visent à accompagner l’essor économique et social que connaît le Royaume, a-t-il indiqué, ajoutant que le Maroc vit aujourd’hui au rythme d’une transformation en profondeur du secteur du transport aérien notamment le volet portant sur les infrastructures aéroportuaires.

Le protocole d’accord, signé entre le Gouvernement et l’ONDA, porte sur la période 2025-2030, pour un investissement global de 38 milliards de dirhams, rappelle-t-on.

En vertu de ce protocole d’accord de caractère stratégique, dont la cérémonie de signature a été présidée par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, il sera procédé au développement de la capacité d’accueil des Aéroports de Marrakech, Agadir, Tanger et Fès et à la construction d’un nouveau terminal HUB et d’une nouvelle piste à l’Aéroport Mohammed V de Casablanca, pour un coût de 25 milliards de dirhams, indique un communiqué du département du Chef du gouvernement;

En parallèle, 13 milliards de dirhams seront alloués à la maintenance, à la modernisation et à l’acquisition foncière, garantissant l’agilité et la longévité du réseau. L’ONDA s’engage à incarner une nouvelle génération de service public, tournée vers l’excellence, l’innovation et l’impact positif.