Le Maroc, l’un des pays africains les plus avancés en termes de développement et d’infrastructures (Économiste italien)

Le Maroc est l’un des pays les plus avancés d’Afrique en matière de développement et d’infrastructures, qui s’impose aujourd’hui comme un acteur incontournable sur les scènes régionale, continentale et internationale, a indiqué l’économiste et analyste géopolitique italien, Domenico Letizia.

Le Royaume est un « modèle africain de développement multidimensionnel » grâce aux transformations stratégiques opérées sous l’impulsion du Roi Mohammed VI, a souligné M. Letizia dans un entretien à MAP-Rome, à l’occasion de la célébration du 26e anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

L’essor de l’économie marocaine, impulsé par la vision Royale, trouve son fondement dans la modernisation profonde du tissu économique et des infrastructures du Royaume, a-t-il ajouté.

En deux décennies, le Maroc a réalisé des infrastructures de classe mondiale telles que le Complexe portuaire Tanger Med, le plus grand d’Afrique, la Ligne à Grande Vitesse reliant Tanger à Casablanca ainsi qu’un réseau autoroutier étendu, couvrant toutes les grandes régions du pays, a rappelé l’économiste italien.

La politique économique volontariste du Royaume favorise l’industrialisation et l’attraction des investissements étrangers, a-t-il relevé, précisant que l’automobile, l’aéronautique et les énergies renouvelables sont des secteurs en plein essor, positionnant le Maroc comme une plateforme industrielle de référence en Afrique.

En matière de transition énergétique, le Royaume a anticipé les défis environnementaux, en investissant massivement dans les énergies renouvelables, a fait observer M. Letizia, citant le géant complexe solaire Noor à Ouarzazate, une illustration de l’ambition marocaine de devenir un leader de la transition énergétique.

Sur le plan social, il a insisté sur la grande portée des réformes entreprises, à l’image du chantier de réforme du Code de la famille qui a marqué un tournant dans l’amélioration des droits des femmes.

Il a, par ailleurs, mis en avant l’Initiative nationale pour le développement humain, considérée comme un pilier de la politique sociale marocaine, expliquant qu’elle vise notamment à lutter contre la pauvreté, la vulnérabilité et la marginalisation, à promouvoir l’inclusion économique des jeunes et à valoriser le capital humain.

L’expert italien s’est, par ailleurs, félicité du rôle du Maroc en tant qu’acteur clé dans les dynamiques régionales, notamment en Afrique, le Royaume ayant consolidé sa présence en Afrique subsaharienne à travers une diplomatie économique proactive, portée par des institutions financières nationales et de grandes entreprises marocaines.

« Le développement enregistré par le Royaume sous le règne de SM le Roi Mohammed VI illustre une vision stratégique, orientée vers la modernité, l’ouverture et la justice sociale. Entre diplomatie affirmée, investissements audacieux et réformes sociales de fond, le Royaume s’est imposé comme un modèle de transformation structurée et durable », a-t-il conclu.