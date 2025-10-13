Discours de Donald Trump devant la Knesset

Le 13 octobre 2025, à Jérusalem, le président américain Donald J. Trump s’est adressé à la Knesset, le parlement israélien, lors d’une visite de quatre heures, saluant la libération des 20 otages vivants par le Hamas et la première étape du plan de paix à Gaza.

Le président Trump a atterri à l’aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv le 13 octobre 2025 à bord d’Air Force One, accueilli par le Premier ministre Benjamin Netanyahou et des responsables israéliens. Cette visite, la première depuis sa reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël en 2017, intervient alors que les 20 otages vivants encore détenus par le Hamas depuis l’attaque du 7 octobre 2023 ont été libérés et que 28 autres corps ont été rendus, dont 26 confirmés morts. Avant son discours, Trump a rencontré des familles d’otages dans la salle Chagall de la Knesset et a déclaré la guerre à Gaza « terminée » à son arrivée, en référence au désarmement du Hamas. Il se rendra ensuite à Sharm el-Cheikh en Egypte pour présider un sommet sur la reconstruction de Gaza avec des dirigeants arabes et européens.

Devant les parlementaires israéliens, Trump s’est attribué le mérite d’avoir mis fin à huit guerres en huit mois, y compris le cessez-le-feu à Gaza : « Nous avons mis fin à huit guerres en huit mois, y compris celle-ci. Hier, j’en comptais sept, aujourd’hui, j’en compte huit : les otages sont rentrés. Les otages sont rentrés. » Il a remercié les pays arabes et islamiques pour leur assistance, ajoutant : « Nous avons reçu une aide de personnes que vous n’auriez jamais imaginées. Nous sommes dans un moment historique. » Trump a souligné le caractère préventif de l’opération Midnight Hammer contre les sites nucléaires iraniens, affirmant que Téhéran était à deux mois de l’arme nucléaire, et que sans cela, les pays arabes n’auraient pas accepté le cessez-le-feu. Il a poursuivi : « Si l’Iran avait l’arme nucléaire, les Arabes ne signeraient pas l’accord actuel. »

Le président américain a salué le soutien régional à la démilitarisation de Gaza et au désarmement du Hamas, mentionnant l’Arabie saoudite : « Toute la région est derrière la démilitarisation de Gaza, le désarmement du Hamas et l’assurance qu’il n’y aura pas de menace pour Israël. Même l’Arabie saoudite a dit qu’il était temps de bâtir un avenir sans l’ombre de l’extrémisme. » Il a plaidé pour l’élargissement des Accords d’Abraham : « Nous voulons que de nombreux pays rejoignent les Accords d’Abraham. Maintenant vous avez la paix et des gens qui aiment Israël. » Trump a annoncé une commande de 28 bombardiers B-2 améliorés, « magnifiques » et puissants, et a suggéré un Conseil de la paix pour le Moyen-Orient. Il a félicité certains pays, même s’ils « préféreraient ne pas l’obtenir », et a fustigé ses prédécesseurs : Joe Biden « ne pouvait pas parler », et Barack Obama a snobé Netanyahou sur l’accord nucléaire iranien, qu’il a lui-même annulé : « Netanyahou a fait tout son possible pour qu’Obama ne signe pas l’accord sur le nucléaire iranien, mais c’était comme parler à un mur. »

Trump a exhorté les Palestiniens à opter pour la paix : « Le choix des Palestiniens est clair. C’est leur opportunité de tourner le dos à la terreur et à la violence… Les Gazaouis doivent se consacrer pleinement à la reconstruction de leurs bases… pour qu’ils puissent enfin vivre la vie meilleure que leurs enfants méritent. » Sur l’Iran, il a tendu la main : « L’Iran veut un accord. Je le vois. Je suis bon pour marchander et je sais quand ils veulent un deal. Les États-Unis et Israël ne sont pas ennemis de l’Iran. On sera prêt quand vous le serez, ça viendra. Les Iraniens sont de bonnes personnes. » Il a terminé en s’adressant au président Isaac Herzog : « J’ai une idée, pourquoi ne pas gracier votre Premier ministre ? » et en disant : « J’aime Israël, je suis avec vous jusqu’à la fin. »

Le président de la Knesset, Amir Ohana, a déclaré qu’il lancerait une initiative des présidents de parlements du monde entier pour nommer Trump au prix Nobel de la paix en 2026.