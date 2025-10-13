La Belgique s’apprête à recevoir ses premiers chasseurs F-35

Les premiers avions de chasse F-35 commandés par la Belgique en 2018 seront livrés ce lundi, marquant une étape majeure dans la modernisation de la composante aérienne du pays, rapportent les médias belges.

Ces appareils de cinquième génération remplaceront progressivement les F-16, utilisés depuis plus de quarante ans. Ils permettront de renforcer d’une manière substantielle les capacités opérationnelles de la Défense belge, indiquent la même source.

Au total, la Belgique a commandé 34 F-35A, la version à décollage et atterrissage conventionnels, auxquels se sont ajoutés 11 appareils supplémentaires dans le cadre de la nouvelle Vision stratégique de la Défense approuvée en juillet dernier.

Selon la presse, huit des F-35 commandés par la Belgique se trouvent déjà sur la base aérienne de Luke, dans l’État américain de l’Arizona. Ces appareils resteront sur place pour former les pilotes de chasse et les techniciens belges à l’utilisation de l’avion.

Les F-35 qui seront livrés à la Belgique sont dotés de la dernière mise à jour logicielle TR-3, incluant une modernisation complète des systèmes de bord et du cockpit.

Cette première livraison ouvre une nouvelle ère pour les forces aériennes belges, en dotant le pays d’un appareil parmi les plus avancés technologiquement au monde.

Par Atlasinfo (avec MAP)
