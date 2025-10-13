Tourisme durable : 820 MDH d’investissement pour faire de Ouarzazate une destination culturelle de référence

« Dans le cadre de la feuille de route 2023-2026 du tourisme, plusieurs actions structurantes sont actuellement en cours, organisées autour de trois axes, à savoir le renforcement de l’hébergement et le développement de l’animation pour lesquels un budget global de 820 MDH a été mobilisé, ainsi que l’amélioration de la connectivité aérienne », indique le ministère dans un communiqué.

Ainsi, un vaste programme de réhabilitation est en cours pour moderniser et renforcer le parc hôtelier, explique la même source.

Neuf hôtels stratégiques, fermés depuis quelques années, ont trouvé repreneur, et deux d’entre eux (la Résidence Karam et l’Amanar Hotel) ont déjà rouvert, marquant un signe tangible de reprise.

Ce plan permettra l’ajout de près de 1.800 lits supplémentaires. En parallèle, une opération de mise aux normes de 75 établissements a été lancée avec les autorités afin de classer 1.400 lits additionnels.

Le plan d’accélération inclut également deux grands projets structurants destinés à diversifier l’offre culturelle et d’animation.

La place Jamaâ Al Fna et la place Kasbah de Taourirt, actuellement en réhabilitation, accueilleront dès la fin de l’année 2025 des espaces modernes dédiés à la culture, au patrimoine et à la convivialité, avec les premiers événements d’animation culturelle programmés dès octobre 2025.

À Ksar Aït Benhaddou, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, deux places emblématiques seront également aménagées pour accueillir expositions et événements culturels. Les appels d’offres relatifs à ces aménagements ont déjà été lancés, avec une ouverture prévue au cours du deuxième semestre 2026.

En outre, le programme Go Siyaha accompagne actuellement 35 projets innovants dans la région, allant de l’hébergement authentique aux expériences culturelles immersives.

En matière de connectivité aérienne, la ligne Ouarzazate-Londres et le renforcement des capacités en provenance de la France et de l’Espagne ont permis une hausse de 33% du nombre de sièges par rapport à 2019. Plusieurs autres lignes sont en cours d’étude pour renforcer davantage l’accessibilité de la destination.

Les premiers résultats de ce plan se font déjà sentir : à fin août 2025, les arrivées à l’aéroport de Ouarzazate ont augmenté de 34% par rapport à 2019, fait savoir le communiqué.

Les effets les plus significatifs devraient être observés à partir de 2026, une fois l’ensemble des projets en cours achevés.