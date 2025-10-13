Le Nobel d’économie attribué à un trio de chercheurs pour ses travaux sur l’impact des nouvelles technologies sur la croissance

Joel Mokyr, 79 ans, a été récompensé pour « avoir identifié les conditions préalables à une croissance durable grâce au progrès technologique », tandis que pour MM. Aghion (69 ans) et Howitt (79 ans), le prix a été décerné pour « leur théorie de croissance durable à travers la destruction créatrice », indique le comité Nobel dans un communiqué.

Le concept de « destruction créatrice » se réfère à « l’arrivée d’un produit nouveau et meilleur sur le marché, et à la perte engendrée pour les entreprises qui vendent des produits plus anciens », explique le comité, ajoutant que M. Mokyr a utilisé « des sources historiques pour découvrir les causes de la croissance soutenue ».

Chaque prix est doté de 11 millions de couronnes suédoises, soit un peu moins de 1 million d’euros, à partager entre les lauréats (au maximum trois par prix).

Les lauréats recevront leurs prix lors d’une cérémonie organisée le 10 décembre, en commémoration de la mort d’Alfred Nobel, fondateur du prix et inventeur de la dynamite.