Déclaration de Doha: Rachidi met en avant le rôle pionnier du Maroc dans la conduite des négociations intergouvernementales

Le Maroc, qui a joué aux côté de la Belgique un rôle central dans la facilitation de l’élaboration de la Déclaration politique de Doha, se félicite de son adoption, a relevé M. Rachidi, soulignant l’adhésion du Royaume « avec détermination et efficacité » à la préparation de ce sommet international.

Le Maroc, a-t-il rappelé, a participé à des rencontres internationales et régionales et organisé des ateliers nationaux élargis en partenariat avec le système des Nations unies, des départements gouvernementaux et la société civile.

Il a indiqué que le Royaume s’est employé à élaborer une vision nationale commune qui place le développement humain et la justice sociale au cœur des politiques publiques destinées aux catégories vulnérables, en mettant l’accent sur l’autonomisation des femmes et l’intégration des jeunes, avec une attention particulière aux zones rurales et montagneuses.

Ce Sommet, qui s’est tenu à Doha trois décennies après le premier Sommet mondial (mars 1995) à Copenhague, a été l’occasion de réaffirmer l’engagement indéfectible du Maroc en faveur de l’agenda 2030, considéré comme une feuille de route vers un avenir plus équitable et plus digne pour l’humanité, a-t-il poursuivi.

Dans ce contexte, il a réaffirmé l’engagement constant du Royaume envers les principes de justice sociale, de développement durable et d’égalité entre les sexes, ainsi qu’envers le slogan mondial « Ne laisser personne de côté ».

M. Rachidi a souligné que le Maroc est convaincu que la coopération internationale et l’échange d’expériences entre les pays constituent un facteur essentiel pour surmonter les défis communs et renforcer la complémentarité entre les politiques sociales et économiques afin d’avoir un impact tangible sur les communautés.

Il a également réaffirmé l’attachement ferme du Royaume à soutenir un développement social global et équitable, ainsi que sa détermination constante à contribuer activement aux efforts internationaux visant à renforcer ses dimensions humaines, économiques et sociales, assurant que cette orientation intervient conformément à la vision éclairée du Roi Mohammed VI, relative à l’ouverture et l’élargissement des perspectives d’intégration.

A ce propos, il a rappelé le contenu du Discours Royal devant le Parlement, dans lequel Sa Majesté le Roi a affirmé qu’ »à la faveur des dynamiques que Nous avons impulsées, notre pays se fraye un chemin sûr vers une plus grande justice sociale et territoriale”, ajoutant que « Nous nous attachons aussi à ce que les fruits de la croissance profitent à tous, à ce que les enfants du Maroc uni jouissent à égalité des droits politiques, économiques et sociaux et de bien d’autres”.

Cette dynamique se traduit, M. Rachidi, par le lancement des chantiers de l’État social à travers la généralisation de l’assurance maladie obligatoire de base et des allocations familiales, ainsi que par la mise en place du « système d’aide financière directe », l’élargissement de la base des affiliés aux régimes de retraite et la généralisation des allocations de chômage.

Ce chantier, a-t-il ajouté, porte également sur le soutien au logement pour les personnes en situation de précarité et la classe moyenne, le renforcement de l’aide sociale, le développement des professions de protection et du travail social, et le lancement de politiques publiques en faveur des enfants, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap grâce à un système intégré permettant d’améliorer le ciblage et le suivi de l’impact.

Compte tenu du rôle joué par les familles dans le renforcement de la cohésion sociale, a-t-il signalé, une politique familiale et sociale a été élaborée à l’horizon 2035 comprenant des chantiers structurants pour accompagner le chantier de la protection sociale, outre l’adoption de politiques nationales visant à ancrer le principe d’égalité entre les femmes et les hommes dans différents domaines et à renforcer la protection des femmes contre toutes les formes de discrimination.

En dépit d’un contexte international marqué par l’incertitude et une économie mondiale qui peine à se redresser en raison des tensions géopolitiques et d’un contexte national marqué par plusieurs années de sécheresse, le Royaume poursuit ses efforts et a réalisé un certain nombre d’avancées sociales, a-t-il enchaîné.

Il a rappelé que, conformément aux Hautes Orientations royales, le Maroc a adopté cette année une nouvelle génération de programmes de développement territorial intégré, en plus de l’augmentation considérable des budgets de l’éducation et de la santé et la création de nombreuses opportunités d’emploi afin de renforcer l’insertion économique des jeunes et des femmes et de réduire les disparités territoriales.

Le Royaume poursuit également ses efforts pour relever certains défis actuels, tels que l’emploi informel, qui connaît aujourd’hui, selon M. Rachidi, un nouveau tournant avec le projet de loi de finances 2026, qui prévoit des mesures importantes pour l’intégrer dans le secteur formel.

Placé sous le thème « Ensemble pour un développement social global et durable », ce Sommet a été sanctionné par l’adoption de la Déclaration politique de Doha.

Le Royaume est représenté à ce Sommet par une délégation comprenant, outre M. Rachidi, l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hilale, et l’ambassadeur du Royaume au Qatar, Mohamed Sitri.