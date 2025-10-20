Coupe du Monde U20: le Roi Mohammed VI adresse ses chaleureuses félicitations aux Lionceaux de l’Atlas

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations aux membres de la sélection nationale de football des moins de 20 ans suite à leur sacre à la Coupe du Monde organisée au Chili.

Le Maroc a remporté dans la nuit de dimanche à lundi au Chili le premier Mondial U20 de son histoire, en battant l’Argentine (2-0) à Santiago. Un sacre historique, qui confirme la montée en puissance du football marocain.

Dans son message, le souverain affirme avoir suivi « avec une immense joie et une profonde fierté votre parcours héroïque couronné par votre sacre, amplement mérité, à la Coupe du Monde U-20 (Chili 2025) », exprimant aux membres de l’équipe nationale Ses chaleureuses félicitations pour ce nouvel exploit mondial, le premier du genre dans l’Histoire du football marocain.

« Nous saluons cette prouesse sportive, fruit du haut degré de confiance en vous-mêmes, de votre foi inébranlable en votre potentiel et talent, de l’esprit de cohésion et d’harmonie dont vous avez fait montre, ainsi que de votre superbe performance professionnelle tout au long de ce Mondial », a-t-il souligné, notant que les membres de la sélection nationale ont dignement honoré leur pays et sa jeunesse, et l’ont représenté, ainsi que le continent africain, comme il se doit.

« Autant vous avez enchanté et apporté de la joie aux supporters passionnés de football, autant vous Nous avez comblé de bonheur, ainsi que l’ensemble du peuple marocain », s’est-il réjoui, ajoutant que les membres de l’équipe nationale ont démontré, sans ambages, que leur chère Patrie dispose de potentialités et de jeunes talents capables, grâce aux compétences qu’ils ont pu acquérir, de relever les défis et de créer l’événemen

Suite à cet exploit historique, le Roi a également tenu à saluer chaleureusement les efforts de l’ensemble des composantes de l’équipe des Lionceaux champions : entraîneurs, joueurs, staffs technique, médical et administratif et responsables de la Fédération Royale Marocaine de Football, exprimant sa haute considération pour leur patriotisme et leur engagement sans faille à aller de l’avant en vue de confirmer et de conforter le mérite du football marocain d’être au sommet du football mondial.