Donald Trump prépare un « deal » pour réconcilier Rabat et Alger, selon Witkoff

Par Lukas Zeiss

Lors d’une interview sur CBS News dimanche soir, Steve Witkoff, envoyé spécial pour le Moyen-Orient, a évoqué aux côtés de Jared Kushner, gendre du président américain Donald Trump et émissaire non officiel de la Maison-Blanche, travailler sur un « deal » entre le Maroc et l’Algérie. 

« Notre équipe travaille actuellement sur l’Algérie et le Maroc. Un accord de paix sera conclu entre ces deux pays d’ici soixante jours, à mon avis», a-t-il révélé.

Dans la vidéo, enregistrée pour une version intégrale de l’entretien diffusé le 19 octobre, la journaliste Lesley Stahl l’interroge : «Je crois comprendre que vous étiez au travail à quatre heures trente ce matin ? Sur la phase deux ?» Witkoff répond : «Oui, nous travaillons sur l’Algérie et le Maroc en ce moment. Il y aura un accord de paix là-bas, selon moi, dans les soixante jours.»

 

Cette déclaration d’un haut représentant du département d’État a suscité des spéculations quant à l’existence d’une médiation américaine active entre Alger et Rabat.Steve Witkoff, nommé en juillet envoyé spécial pour les missions de paix, supervise plusieurs dossiers sensibles au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Le Roi Mohammed VI avait, dans son discours du 30 juillet 2025, renouvelé un appel explicite à un «dialogue fraternel et sincère» à l’adresse de l’Algérie, sans réponse officielle du voisin de l’Est.

Le souverain avait insisté sur la nécessité de «réconcilier les cœurs avant les institutions»

Depuis la rupture des relations diplomatiques décidée unilatéralement par Alger en août 2021, les tensions demeurent vives. A plusieurs reprises, le roi Mohammed VI avait réitéré «l’appel à un dialogue fraternel et sincère» avec Alger, insistant sur «la nécessité de dépasser les malentendus hérités du passé» et de «préserver l’unité du Maghreb».

