Le Maroc a remporté dans la nuit de dimanche à lundi au Chili le premier Mondial U20 de son histoire, en battant l’Argentine (2-0) à Santiago. Un sacre historique, qui confirme la montée en puissance du football marocain.

Au chili, le Maroc s’offre l’Argentine en finale de la Coupe du Monde U20

La sélection marocaine de football des moins de 20 ans a été sacrée championne du Monde, au terme d’une finale remportée haut la main face à son homologue de l’Argentine (2-0), dimanche soir au Stade national Julio Martinez Pradanos de la capitale chilienne, Santiago.

Dès le début de la rencontre, l’équipe nationale a eu sa première occasion dangereuse à la cinquième minute grâce à une transition rapide de Yasser Zabiri depuis la droite, mais le gardien argentin l’a accroché à la lisière de la surface de réparation. Les Lionceaux de l’Atlas ont ensuite obtenu un coup franc, transformé par Zabiri à la 12e minute.

Après avoir encaissé le but, l’équipe argentine a cherché à égaliser en pressant la défense marocaine, mais les protégés du sélectionneur Mohamed Ouahbi ont résisté à toutes les tentatives offensives de l’Albiceleste.

L’équipe nationale a aligné une défense solide et a résisté à la pression argentine, tout en comptant sur les contre-attaques foudroyantes. Une stratégie qui a permis une accélération de Othmane Maamma sur la droite et une passe toute en beauté vers Zabiri qui a inscrit le deuxième but (29e minute).

Grâce à leur cohésion et à leur discipline tactique, les Lionceaux de l’Atlas ont contraint les Argentins à commettre de nombreuses erreurs et à montrer un énervement évident, obligeant le sélectionneur argentin Diego Placente à procéder à des remplacements dès la 33e minute. L’équipe marocaine a intelligemment géré la première mi-temps, terminant la première période avec une avance de 2-0.

En seconde période, l’équipe argentine a imposé son rythme pour tenter de réduire l’écart et s’est créé plusieurs occasions, sans toutefois constituer une menace dangereuse pour le gardien Ibrahim Gomis.

L’équipe nationale marocaine a maintenu sa cohésion et son harmonie, constituant une solide barrière face aux offensives argentines.

Mohamed Ouahbi a procédé au premier changement à la 62e minute, remplaçant Yassine Khelifi par Saad El Haddad, qui a apporté une touche de fraîcheur à l’équipe nationale.

Les coéquipiers du capitaine Hossam El-Saddak ont montré un grand courage dans la défense, écartant les menaces du but l’une après l’autre, tout en lançant des contre-attaques rapides, grâce à la vitesse du trio Zabiri, AEl Haddad et Maamma.

L’équipe nationale a conservé son avance malgré les assauts successifs de l’Albiceleste. L’arbitre italien Maurizio Mariani a sifflé la fin du match, marquant le sacre du Maroc champion du monde U-20 pour la première fois de son histoire.

Grâce à ce résultat, l’équipe nationale de football U-20 a couronné une participation exceptionnelle à cette Coupe du monde, après avoir battu des équipes expérimentées, notamment l’Espagne, le Brésil et les États-Unis.

L’ambition du football national ne se limite pas à remporter ce titre historique, mais représente l’aboutissement d’un profond processus de réforme structurelle, fondé sur une formation moderne et une vision prospective, impulsée par l’Académie Mohammed VI de Football, devenue aujourd’hui un véritable incubateur de talents et une ressource essentielle pour doter les équipes nationales de jeunes joueurs qualifiés et capables de concourir aux plus hauts niveaux continental et international.