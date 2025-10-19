Le Roi Mohammed VI procède à plusieurs nominations

Par Atlasinfo

En vertu des dispositions de l’article 49 de la Constitution et sur proposition du chef du gouvernement, et à l’initiative du ministre de l’Intérieur, le Roi Mohammed VI procède à plusiuers nominations: 

1-M. Khatib El Hebil, Wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech.

2-M. Khalid Ait Taleb, Wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès.

3-M. Mhamed Atfaoui, Wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture Oujda Angad.

4-M. Fouad Hajji, gouverneur de la province d’Al Hoceima.

5-M. Hassan Zitouni, gouverneur de la province d’Azilal.

6-M. Sidi Saleh Daha, gouverneur de la province d’El Jadida.

7-M. Abdelkhalek Marzouki, gouverneur de la préfecture des arrondissements de Casablanca-Anfa.

8-M. Mohamed Alami Ouaddan, gouverneur de la province de Zagora.

9-M. Mustapha El Maaza, gouverneur de la province d’Al Haouz.

10- M. Rachid Benchikhi, gouverneur de la province de Taza.

11- M. Mohamed Zhar, gouverneur de la préfecture d’Inezgane-Aït Melloul.

12-M. Mohamed Khalfaoui, gouverneur de la province de Fahs-Anjra.

13-M. Zakaria Hachlaf, gouverneur de la province de Chefchaouen.

14-M. Abdelaziz Zerouali, gouverneur de la province de Sidi Kacem.

15-M. Abdelkrim Ghannami, gouverneur de la province de Taounate.

Et sur proposition du chef du gouvernement, et à l’initiative de la ministre de l’Economie et des Finances, le Roi a bien voulu nommer M. Tarik Senhaji, Président de l’Autorité marocaine du marché des capitaux ».

