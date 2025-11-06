COP30 Ã  BelÃ©m : des dirigeants du monde sonnent lâ€™alarme face Ã  lâ€™Ã©chec des promesses de Paris

Tous sâ€™accordent sur un constat : face Ã la multiplication des catastrophes, Ã la persistance des inÃ©galitÃ©s et Ã la lenteur de lâ€™action collective, le temps presse pour Ã©viter un basculement irrÃ©versible de la planÃ¨te.

DÃ¨s l’ouverture d’un sommet sur le climat, le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral des Nations Unies, AntÃ³nio Guterres, a reconnu que le monde avait Â« Ã©chouÃ© Â» Ã limiter le rÃ©chauffement Ã 1,5Â°C comme l’envisageait l’accord de Paris il y a dix ans, tout en appelant Ã Â« contre-attaquer Â» grÃ¢ce Ã lâ€™essor des Ã©nergies renouvelables.

Le prÃ©sident brÃ©silien Luiz InÃ¡cio Lula da Silva, hÃ´te du sommet, a averti que Â« la fenÃªtre dâ€™opportunitÃ© pour agir se ferme rapidement Â», appelant Ã Â« surmonter les intÃ©rÃªts Ã©goÃ¯stes immÃ©diats Â» et Ã Â« replacer la lutte contre le rÃ©chauffement climatique au centre des prioritÃ©s mondiales Â».

Le prÃ©sident de la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo, FÃ©lix Tshisekedi, a dÃ©noncÃ© des financements climatiques Â« insuffisants, fragmentÃ©s et trop souvent mal ciblÃ©s Â», estimant que la crise climatique Ã©tait aussi une Â« crise de justice et dâ€™Ã©quitÃ© Â».

Dans le mÃªme esprit, le prince William du Royaume Uni a exhortÃ© la communautÃ© internationale Ã agir avant quâ€™il ne soit trop tard, mettant en garde contre la proximitÃ© de Â« points de basculement critiques de la Terre Â». Â« Construisons un futur oÃ¹ les peuples autochtones et les communautÃ©s locales sont reconnus comme des leaders climatiques Â», a plaidÃ© le prince de Galles.

Le vice-Premier ministre chinois Ding Xuexiang a, quant Ã lui, appelÃ© Ã Â« lever les barriÃ¨res commerciales sur les produits verts Â» et Ã Â« renforcer la coopÃ©ration technologique Â» afin dâ€™accÃ©lÃ©rer la transition vers une Ã©conomie mondiale Ã faibles Ã©missions de carbone.

En dÃ©pit de la gravitÃ© des enjeux, le sommet n’a rÃ©uni qu’une trentaine de chefs dâ€™Ã‰tat et de gouvernement. Des reprÃ©sentants de dizaines dâ€™autres pays sont aussi venus dÃ©battre des moyens dâ€™accÃ©lÃ©rer la lutte contre le changement climatique dans cette ville fluviale de lâ€™Amazonie, en prÃ©lude Ã la 30e ConfÃ©rence des Nations Unies sur le climat (10â€“21 novembre).

Le choix de la capitale de lâ€™Ã‰tat du Para pour la COP a fait polÃ©mique en raison de ses infrastructures limitÃ©es qui ont renchÃ©ri la venue de petites dÃ©lÃ©gations et des ONG, au point que le BrÃ©sil a dÃ» trouver des fonds pour loger gratuitement des dÃ©lÃ©guÃ©s des pays les plus pauvres dans deux navires de croisiÃ¨re affrÃ©tÃ©s.