L’Egyptien Khaled El-Enany élu à la tête de l’UNESCO

L’Egyptien Khaled El-Enany a été élu officiellement jeudi Directeur général de l’Organisation des Nations-Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), lors de la Conférence général de l’institution onusienne qui se tient à Samarcande, en Ouzbékistan.

« La Conférence générale de l’UNESCO a élu M. Khaled El-Enany (Egypte) Directeur général de l’Organisation, par 172 voix sur un total de 174 votants », indique un communiqué de l’institution onusienne, précisant qu’il succèdera « le 15 novembre prochain à Audrey Azoulay, en poste depuis 2017 ».

Le nouveau Directeur général avait été désigné à ce poste le 6 octobre par les membres du Conseil exécutif de l’UNESCO avant que sa nomination, pour un mandat de quatre ans, ne soit soumise au vote de tous les États membres, lors de la Conférence générale de l’Organisation à Samarcande, rappelle-t-on.

Khaled Ahmed El-Enany Ali Ezz, né en 1971, est égyptologue et professeur d’égyptologie à l’Université d’Helwan où il enseigne depuis plus de 30 ans. Il a été vice-doyen de la Faculté de Tourisme et d’Hôtellerie, directeur du Centre d’Apprentissage Ouvert et responsable du Département des Guides Touristiques. Il est titulaire d’un doctorat en égyptologie de l’Université Paul-Valéry à Montpellier où il a été professeur invité.

En novembre 2024, il a été nommé ambassadeur spécial pour le tourisme culturel par l’Organisation mondiale du tourisme et, plus récemment, mécène du Fonds pour le patrimoine mondial africain.