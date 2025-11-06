50e Anniversaire de la Marche Verte : le Roi Mohammed VI, un « grand Leader réformateur » (Congressman US)

Le Roi Mohammed VI est un « grand Leader réformateur, toujours à l’écoute de son peuple et constamment engagé en faveur du développement et de la prospérité de sa nation », a affirmé le Congressman américain Mario Diaz-Balart.

Dans une interview à la MAP à l’occasion du 50e anniversaire de la Marche Verte, M. Diaz-Balart a souligné que le leadership et les initiatives du Roi ne se limitent pas aux niveaux régional et continental seulement mais sont aussi reconnus et respectés à l’échelle mondiale.

« SM le Roi est l’un des grands Leaders réformateurs dans le monde et nous constatons, une fois de plus aujourd’hui, que le souverain écoute, agit et prend des mesures proactives », a-t-il poursuivi.

Le Maroc se positionne aussi comme « un acteur majeur au niveau de la région arabe, notamment pour son rôle dans la paix au Moyen Orient », a-t-il encore affirmé.

Le Congressman a également salué les efforts et les initiatives royales visant le renforcement des relations séculaires et historiques liant le Royaume du Maroc et les États-Unis d’Amérique, au service de la paix, de la stabilité, et de la prospérité des deux nations et peuples amis, se disant confiant que ces liens ne feront que se renforcer dans l’avenir.

Évoquant la question du Sahara marocain, M. Diaz-Balart a tenu à rappeler le soutien clair et sans équivoque des Etats-Unis d’Amérique et du président Donald Trump à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et à l’Initiative marocaine d’autonomie comme seule solution à ce différend artificiel.

« La seule politique responsable vis-à-vis de cette question est justement le soutien ferme à la souveraineté du Maroc sur le Sahara », a affirmé le Congressman US.

M. Diaz-Balart a, de même, mis en avant les grandes opportunités d’investissement qu’offrent le Maroc et ses provinces du sud pour les Etats-Unis et les entreprises américaines, à la faveur des efforts de développement et d’investissement massifs qui y sont consentis.

A cet égard, il a mis l’accent sur l’importance de parvenir rapidement à une solution définitive à ce différend régional dans le cadre du respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Royaume, au service de la prospérité et du progrès à l’échelle de la région.

Global Policy Institute

Sous l’impulsion du Roi, les provinces du sud du Royaume vivent au rythme d’un essor économique et social très remarquable, à la faveur des importants investissements et des grands chantiers de développement, a affirmé pour sa part le président du Think Tank américain Global Policy Institute, Paolo von Schirach.

Dans une déclaration à la MAP, M. von Schirach a indiqué que le Maroc a mobilisé des investissements conséquents pour le développement de ses provinces du sud, notamment sur le plan économique, des infrastructures et des transports, transformant radicalement cette région.

Rappelant sa visite au Sahara marocain en 2023 au cours de laquelle il a constaté de visu l’essor socio-économique que connaît la région, ce professeur de sciences politiques et de relations internationales à la Bay Atlantic University de Washington a relevé que la région du Sahara fait partie intégrante du prolongement naturel et historique du Royaume, soulignant que l’avenir de cette partie du territoire marocain ne peut être conçu que dans le cadre de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Maroc.

A cet égard, l’expert US a noté que les provinces du sud, à la faveur de leurs infrastructures de classe mondiale, y compris le futur port Dakhla Atlantique, sont à même de jouer un rôle majeur en tant que trait d’union économique et commercial entre l’Afrique et les Amériques.

A ce propos, M. von Schirach a mis en avant la politique africaine solidaire du Maroc, menée sous la conduite du Roi, ainsi que les différentes initiatives du Souverain en faveur du développement, de la stabilité et de la prospérité du continent, notamment l’Initiative Royale Atlantique.

Le président du Global Policy Institute a aussi souligné l’impact du règlement de ce conflit artificiel sur l’ensemble de la région du Maghreb et du Sahel, en termes de stabilité, de prospérité et de co-développement.

« Je suis convaincu que le Maroc est sur la bonne voie du développement durable, à la faveur des efforts soutenus en cours, y compris dans les provinces du sud, où j’ai eu la chance de constater les progrès réalisés et les perspectives de croissance », a-t-il dit.

Et de conclure que le Royaume, sous le leadership du Roi Mohammed VI, a fait le choix judicieux d’investir dans son capital humain qui constitue « la plus grande source de richesse pour tout pays ».