Abdelouafi Laftit : « Le succès des prochaines élections exige de garantir l’intégrité du processus électoral »

M. Laftit a déclaré que le ministère avait tenu une série de réunions avec différents partis politiques afin d’examiner les questions clés relatives au cadre général des élections législatives. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des Directives Royales énoncées dans le discours du Trône, qui chargeait le ministre de l’Intérieur d’initier les préparatifs pour les prochaines élections législatives et d’engager des consultations politiques avec toutes les parties prenantes.

Il a souligné que cette démarche participative, menée dans un climat de responsabilité et avec la volonté collective de faire de la prochaine échéance électorale une occasion privilégiée de réaffirmer la solidité du modèle électoral marocain, a abouti à l’élaboration de trois textes législatifs.

Il s’agit d’un projet de loi organique relatif à la Chambre des représentants, d’un projet de loi organique concernant les partis politiques et d’un projet de loi concernant les listes électorales générales, le processus référendaire et l’utilisation des médias audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires. Ces projets sont actuellement soumis à l’examen et à l’approbation du Parlement.

Par ailleurs, et conformément aux exigences législatives et réglementaires en vigueur, M. Laftit a déclaré que le ministère a pris les mesures nécessaires pour verser les subventions annuelles allouées au titre de l’exercice 2025, relatives à la contribution de l’État aux frais de fonctionnement des partis politiques remplissant les dispositions légales.

Le ministre a également indiqué que son département a sensibilisé les partis politiques concernés à l’obligation de régulariser leur situation auprès du Trésor public, conformément aux recommandations de la Cour des comptes dans son rapport annuel portant sur l’audit des comptes des partis politiques et la vérification de l’exactitude de leurs dépenses au titre du programme de soutien public pour l’exercice 2023.

D’autre part, M. Laftit a souligné que le comité chargé de la mise en œuvre du Fonds de soutien à la promotion de la représentation des femmes a tenu, fin février 2025, une réunion consacrée à la présentation des amendements introduits l’année précédente au dispositif juridique régissant le Fonds, dans le but d’améliorer son fonctionnement et d’accroître son efficacité.

De même, a-t-il ajouté, le comité s’était réuni fin juillet 2025 pour présenter les projets soumis par les partis politiques et les associations de la société civile, précisant que, sur les 200 projets subventionnés couvrant 67 préfectures et provinces, 90 avaient été sélectionnés pour bénéficier du financement du Fonds. Le coût total de ces projets est estimé à environ 16,8 millions de dirhams, et le fonds contribuera à leur financement à hauteur de près de 12 millions de dirhams.