Comment le monde a progressivement tourné le dos au mirage de la « RASD »

Proclamée en 1976 sous patronage algérien, la « République Arabe Sahraouie Démocratique » a réuni jusqu’à 72 reconnaissances simultanées en 1994, avant d’entamer une désintégration diplomatique continue. Aujourd’hui, 34 États maintiennent formellement cette reconnaissance, dont une part significative ne l’entretient plus que par inertie administrative, tandis que plusieurs d’entre eux s’orientent discrètement vers un reclassement en faveur de la position marocaine.

La vague de reconnaissances enregistrée entre 1976 et 1988 s’inscrit dans une logique bipolaire de Guerre froide. Les premiers États à reconnaître l’entité proclamée dans les camps de Tindouf sont Madagascar, le Burundi, l’Algérie, le Bénin, l’Angola, le Mozambique, la Guinée-Bissau, la Corée du Nord, le Togo et le Rwanda. Un panel révélateur : Afrique subsaharienne post-coloniale en quête de solidarités tiers-mondistes, régimes marxistes-léninistes et États gravitant dans l’orbite soviétique, le tout sous impulsion directe d’une Algérie qui figure elle-même parmi les dix premiers. »Le Polisario bénéficiait alors d’une mécanique de solidarité idéologique qui n’avait que peu à voir avec la légitimité de sa cause. Cette dynamique permit à la « RASD » d’atteindre un pic historique de 72 reconnaissances simultanées en 1994 — un chiffre qui constitue, rétrospectivement, le sommet absolu d’une courbe désormais structurellement descendante.

Paradoxalement, c’est précisément à ce moment que le Maroc amorçait une « traversée du désert » diplomatique. Pourtant, les dynamiques profondes travaillaient déjà en sens inverse. L’effondrement du bloc soviétique priva le Polisario de son architecture idéologique de soutien. Dès 1996-1997, les retraits s’enchaînent : Burkina Faso, Pérou, République du Congo, São Tomé, Bénin, Guinée-Bissau, Tchad, Togo. Les années 2000 confirment cette tendance avec des retraits notables de l’Inde, du Ghana et de l’Afghanistan — États dont le reclassement diplomatique traduisait une lecture réaliste des équilibres géopolitiques nouveaux, libérés des contraintes idéologiques de la Guerre froide.

L’analyse fine de la chronologie révèle un phénomène particulièrement instructif : la multiplication des reconnaissances et retraits successifs d’un même État. Le Malawi oscille à six reprises entre 1994 et 2017 ; le Pérou entre 2021 et 2023 ; la Bolivie se retire en 2020, revient en 2021, puis se retire à nouveau en 2026. Ce « yo-yo diplomatique » traduit une réalité politique concrète : la position sur la « RASD » suit dans ces pays les alternances gouvernementales. Lorsqu’un gouvernement de gauche succède à un gouvernement de droite — ou inversement — la reconnaissance de la « RASD » devient l’un des premiers marqueurs symboliques à être révisés, comme au Pérou ou en Bolivie. Il ne s’agit donc pas d’un acte de conviction diplomatique durable, mais d’un signal politique de circonstances, dont la volatilité même disqualifie toute légitimité à cette « RASD ».

Les 34 États qui maintiennent aujourd’hui leur reconnaissance forment un ensemble bien moins homogène qu’il n’y paraît. Nombreux sont ceux qui, tout en ne retirant pas formellement leur reconnaissance, n’entretiennent plus aucune relation substantielle avec l’entité de Tindouf et s’orientent discrètement vers un rapprochement avec Rabat. La Syrie post-Assad, débarrassée du régime baathiste qui avait scellé cette reconnaissance en 1980, figure parmi les candidats les plus évidents à un reclassement prochain. La Mauritanie, voisine directe dont les intérêts économiques et sécuritaires convergent structurellement avec le Maroc, maintient une position de plus en plus anachronique au regard de ses propres dynamiques régionales. La Libye, en reconstruction institutionnelle permanente, n’offre plus aucun cadre politique cohérent pour honorer une reconnaissance héritée du régime Kadhafi.

D’autres cas illustrent ce que l’on pourrait qualifier d’« inertie bureaucratique » : le Nigeria, dont la reconnaissance remonte à 1984, développe simultanément avec le Maroc un partenariat stratégique de premier plan, incarné notamment par le projet de Gazoduc Nigeria-Maroc — infrastructure continentale dont le tracé longe précisément les provinces du Sud marocain, consacrant de facto la souveraineté fonctionnelle du Royaume sur ces territoires. Le Kenya, de son côté, a franchi un pas supplémentaire en apportant son soutien explicite au plan d’autonomie marocain, rendant sa reconnaissance formelle de la « RASD » largement nominale. Ces situations révèlent une réalité que les chiffres bruts occultent : la frontière entre reconnaissance maintenue et reconnaissance vidée de sa substance est, pour un nombre croissant d’États, désormais franchie dans les faits.

Au total, 84 États auront reconnu la « RASD » à un moment ou un autre de sa relative existence — un chiffre qui, loin de légitimer l’entité, illustre l’ampleur du décrochage : plus de la moitié de ceux qui l’ont un jour reconnue ont choisi de revenir sur cette décision. Les 34 restants naviguent entre convictions résiduelles, inertie institutionnelle et pragmatisme en cours de reconfiguration — s’accrochant, pour certains, aux vestiges d’une architecture internationale révolue dont les fondements idéologiques se sont effrités avec le siècle qui les avait vus naître.