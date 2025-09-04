Canada: la compagnie aérienne WestJet annonce une commande de 67 avions Boeing

Il s’agit de 60 appareils 737-10 MAX à fuselage étroit, et 7 avions de type 787-9 Dreamliners, a précisé la compagnie dans un communiqué, ajoutant que cette commande s’inscrit dans le cadre du plan de renouvellement de sa flotte.

La commande comprend aussi des options pour 25 avions 737-10 MAX et 4 Dreamliners supplémentaires.

Les nouveaux appareils seront livrés d’ici 2034 « dans le cadre d’un investissement de plusieurs milliards de dollars », a indiqué le transporteur aérien, sans toutefois préciser le montant de la transaction.

Cette nouvelle acquisition porte le carnet de commandes actuel de WestJet à 123 appareils et 40 options.

« Avec l’ajout de ces appareils, WestJet dispose du plus grand carnet de commandes de toutes les compagnies aériennes canadiennes et doublera sa flotte de Dreamliners », a souligné Alexis von Hoensbroech, PDG de WestJet.

Dans un communiqué, la ministre fédérale des Transports et du Commerce intérieur, Chrystia Freeland, a salué l’accord entre WestJet et Boeing, ajoutant que cette commande va créer des emplois à long terme des deux côtés de la frontière.

Fondée en 1996, WestJet exploite actuellement 193 avions.