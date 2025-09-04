USA : nouveau record des recettes douanières avec 158 milliards de dollars en huit mois

Ces chiffres, qui représentent plus de 2,5 fois les recettes enregistrées à la même période l’année dernière, battent un « nouveau record », soutient la Maison Blanche mercredi dans un communiqué.

Le Bureau du budget du Congrès américain, une institution fédérale qui fournit des analyses économiques et budgétaires indépendantes et non partisanes, a admis que les droits de douane imposés par M. Trump permettraient de réduire le déficit budgétaire total de 4000 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, selon la même source.

Depuis son retour à la Maison Blanche au début de l’année, Donald Trump a mis en place, en plusieurs vagues, de nouvelles surtaxes sur les produits entrant aux Etats-Unis. Celles-ci varient de 10 à 50% en fonction de la nature des produits importés et des pays d’origine.

La semaine dernière, une cour d’appel fédérale américaine a jugé que le président Trump n’était pas habilité à décréter une grande partie des surtaxes sur les produits importés, confirmant une décision de première instance.

Mardi, M. Trump a indiqué que son administration allait saisir la Cour suprême, dès ce mercredi, pour trancher en dernier ressort sur la légalité de ces tarifs.

Les droits de douane contestés en justice sont des tarifs touchant les importations en général, différents de ceux frappant des secteurs spécifiques comme l’automobile, l’acier, l’aluminium ou le cuivre.