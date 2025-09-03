Maroc-Salvador : la présidente du CNDH reçoit les clés de la capitale salvadorienne

A cette occasion, Mme Bouayach, citée par un communiqué du CNDH, a souligné que cet hommage représente une reconnaissance des efforts consentis par les institutions nationales et les défenseurs des droits de l’Homme à travers le monde, relevant que la préservation de la dignité humaine demeure une responsabilité collective qui requiert un engagement permanent.

Outre la grande symbolique que revêt la remise des clés de la ville, le Sommet a rendu un hommage particulier à la présidente du CNDH pour son parcours en tant que femme marocaine engagée en faveur de la défense des droits de l’Homme, responsable nationale et militante régionale et internationale dans le domaine de la protection des droits et libertés et de la prévention des violations, ajoute le communiqué.

« Cette distinction est un hommage aux femmes, marocaines et africaines, s’activant en faveur des droits de l’Homme, ainsi qu’à toutes les défenseures et tous les défenseurs qui se battent pour la dignité humaine », a affirmé la présidente du Conseil.

La cérémonie a été également ponctuée de présentations au cours desquelles les organisateurs du Sommet mondial des droits de l’Homme ont mis en exergue les mutations démocratiques et les réformes structurelles au Maroc, ainsi que les bonnes pratiques mises en oeuvre dans le Royaume au cours des vingt dernières années.

A l’ouverture du sommet de San Salvador, marquée par la présence d’acteurs régionaux et internationaux, Mme Amina Bouayach a plaidé en faveur d’une feuille de route commune axée sur plusieurs priorités principales, en l’occurrence la dignité, la prévention des violations et de la torture dans les lieux de privation de liberté, la protection des droits des migrantes et migrants, la justice climatique et environnementale, la justice sociale, outre les droits de l’Homme dans les systèmes d’intelligence artificielle (IA) et l’espace numérique, l’inclusion et la participation politique.