Le Roi Mohammed VI présidera jeudi à la mosquée Hassan à Rabat une veillée religieuse en commémoration de l’Aid Al-Mawlid Annabaoui Acharif

Voici la traduction de ce communiqué:

« Le Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L’assiste, présidera une veillée religieuse en commémoration de l’Aid Al-Mawlid Annabaoui Acharif, à la mosquée Hassan à Rabat, et ce à partir de 19H00 de demain jeudi 11 Rabii-Ier 1447 de l’Hégire, correspondant au 04 septembre 2025 ».