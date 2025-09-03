Pour sa 46e édition, le Festival Piano aux Jacobins de Toulouse a associé l’artiste peintre Mehdi Qotbi à cet événement phare pour faire dialoguer musique et peinture.

Le Festival « Piano aux Jacobins » de Toulouse s’associe avec Mehdi Qotbi pour faire dialoguer musique et peinture

« En 2025, le festival s’offre une collaboration lumineuse avec le peintre Mehdi Qotbi, artiste associé de cette édition (03 au 30 septembre) », rapporte Toulouscope, soulignant que « ses créations colorées et symboliques accompagnent l’identité visuelle du festival, et prolongent dans le regard ce que la musique évoque à l’oreille ».

Cette association fait, selon le journal toulousain, » le lien entre tradition et modernité, enracinement et ouverture ».

« Cette transversalité entre arts visuels et musique fait écho à l’esprit du lieu. Car le cloître des Jacobins », relève le journal, précisant que le lieu « avec son architecture gothique et son acoustique exceptionnelle, n’est pas qu’un cadre somptueux ».

« C’est un personnage à part entière du festival, qui confère à chaque concert une atmosphère suspendue, presque magique », s’extasie « Toulouscope ».

Depuis plus de quatre décennies, cet événement, qui voit défiler de pianistes de renommée mondiale, fait partie des rendez-vous culturels phares à la croisée du patrimoine, de la création et de l’émotion.