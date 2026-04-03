Brésil : production record de pétrole et de gaz naturel en février, plus de 5,3 millions de barils équivalent pétrole par jour

La production totale s’est élevée à 5,3 millions de barils équivalent pétrole par jour (bep/j), dépassant le précédent record établi en octobre 2025 (5,2 millions de bep/j).

Dans le détail, la production de pétrole brut a atteint 4,06 millions de barils par jour, en hausse de 2,7 % par rapport au mois précédent et de 16,4 % sur un an.

La production de gaz naturel s’est établie à 197,63 millions de mètres cubes par jour, enregistrant une progression de 2,3 % sur un mois et de 24,5 % sur un an.

Ces volumes proviennent de 6.079 puits, dont une majorité à terre, mais la production reste largement dominée par les gisements offshore, qui représentent 98 % du pétrole et 87,8 % du gaz extrait.

Les champs exploités par Petrobras, seule ou en consortium, ont représenté près de 90 % de la production nationale.

Le pré-sal, zone stratégique située au large des côtes brésiliennes, a concentré à lui seul 80,2 % de la production totale, soit 4,24 millions de bep/j, en progression de 20,1 % sur un an.

Au sein de cette région, le champ de Tupi, dans le bassin de Santos, s’est imposé comme le principal site de production, avec près de 866.000 barils de pétrole par jour et plus de 42 millions de mètres cubes de gaz quotidien.

Parmi les installations, l’unité flottante exploitée dans le champ de Buzios a affiché la plus forte production de pétrole, tandis que le champ de Mero a dominé la production de gaz.

Ces résultats confirment le rôle central du secteur énergétique dans l’économie brésilienne et renforcent la position du pays parmi les principaux producteurs mondiaux d’hydrocarbures. Ils illustrent également l’importance stratégique du développement des gisements en eaux profondes, qui continue de tirer la croissance de la production nationale.