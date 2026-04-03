Un deuxième avion de combat américain s’écrase dans le golfe Persique

Un deuxième avion de combat de l’armée de l’air américaine s’est écrasé vendredi dans la région du golfe Persique, rapporte le New York Times, précisant que le pilote, seul à bord, a été secouru sain et sauf.

L’appareil, un A-10 Warthog, s’est écrasé à proximité du détroit d’Ormuz, à peu près au moment où un F-15E américain était abattu au-dessus du territoire iranien, indique le quotidien, citant deux responsables américains.

Le média américain n’a pas fourni de précisions quant aux circonstances de cet incident ni au lieu exact du crash.

Plus tôt dans la journée, les médias américains avaient rapporté qu’un avion de combat F-15E avait été abattu en Iran, indiquant que l’un des deux membres d’équipage avait été secouru par les forces spéciales américaines, tandis que les recherches se poursuivent pour retrouver l’autre membre d’équipage.

La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a déclaré vendredi que le président américain, Donald Trump, a été « tenu informé » de la situation après qu’un avion de combat américain (F-15E) s’est écrasé en Iran.

Le crash du F-15E constitue la première perte connue d’un avion de combat en territoire iranien depuis le début de l’offensive militaire, lancée le 28 février, par les Etats-Unis et Israël contre l’Iran.

Début mars, trois F-15E de l’US Air Force avaient, par ailleurs, été abattus par erreur par le Koweït. Les six membres d’équipage avaient alors réussi à s’éjecter avant d’être tous récupérés sains et saufs.

Depuis le début du conflit, aucun soldat américain n’a été tué ou fait prisonnier sur le sol iranien. Toutefois, treize militaires sont morts dans plusieurs pays de la région.

La télévision d’Etat iranienne a diffusé vendredi des images de ce qu’elle a présenté comme des débris d’un avion américain, la police iranienne annonçant une récompense à qui livrera ses occupants.