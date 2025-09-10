« Bloquonstout »: 175 000 personnes ont manifesté, selon la police, 250 000, selon la CGT

Les centaines de rassemblements et des défilés, qui ont eu lieu en France ce mercredi10 septembre, ont été ponctués d’incidents et dispersés sous une pluie de lacrymogènes. 175 000 personnes ont manifesté selon le ministère de l’Intérieur, 250 000 selon la CGT.

« 175 000 participants ont été recensés en France dans le cadre de la journée de mobilisation ‘Bloquons tout‘ », a déclaré mercredi le ministère de l’Intérieur, recensant 812 actions, dont 550 rassemblements et 262 blocages, à travers le pays.

Le ministère a fait état de 473 interpellations de manifestants, dont 203 à Paris. Treize membres des forces de l’ordre ont été blessés légèrement, précise encore Beauvau.

Le ministre de l’intérieur Bruno Retailleau a condamné, mercredi soir, « ces actes » et salue « la mise en échec de ceux qui voulaient bloquer le pays ».