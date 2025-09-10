« Bloquonstout »: 175 000 personnes ont manifesté, selon la police, 250 000, selon la CGT

Les centaines de rassemblements et des défilés, qui ont eu lieu en France ce mercredi10 septembre, ont été ponctués d’incidents et dispersés sous une pluie de lacrymogènes. 175 000 personnes ont manifesté selon le ministère de l’Intérieur, 250 000 selon la CGT.

A la Une
Par Atlasinfo

« 175 000 participants ont été recensés en France dans le cadre de la journée de mobilisation ‘Bloquons tout‘ », a déclaré mercredi le ministère de l’Intérieur, recensant 812 actions, dont 550 rassemblements et 262 blocages, à travers le pays.

Le ministère a fait état de 473 interpellations de manifestants, dont 203 à Paris. Treize membres des forces de l’ordre ont été blessés légèrement, précise encore Beauvau.

Le ministre de l’intérieur Bruno Retailleau a condamné, mercredi soir, « ces actes » et salue « la mise en échec de ceux qui voulaient bloquer le pays ».

Pour sa part, la CGT affirme dans un communiqué que près de 250 000 personnes ont participé aux manifestations. Le syndicat appelle de nouveau à la mobilisation le 18 septembre. 
Quelque 80 000 gendarmes et policiers ont été  mobilisés au cours de la journée, ainsi que le déploiement d’« une petite trentaine d’hélicoptères », de drones, des engins lanceurs d’eau et de véhicules blindés de la gendarmerie nationale.

voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite