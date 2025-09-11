USA : l’activiste conservateur Charlie Kirk, visé par un tireur dans le Utah, est décédé (Trump)

« Le grand et légendaire Charlie Kirk est décédé. Personne ne comprenait mieux ni n’avait à cœur la jeunesse des États-Unis autant que Charlie », a écrit M. Trump sur son réseau « Truth Social ».

« Il était aimé et admiré de tous, en particulier par moi-même, et aujourd’hui, il n’est plus parmi nous. Melania et moi adressons nos sincères condoléances à sa magnifique épouse Erika et à sa famille. Charlie, nous t’aimons ! », a ajouté le Chef de l’exécutif américain, qui était proche du défunt, considéré comme une voix majeure de la jeunesse pro-Trump.

Selon un porte-parole de l’Université de la Vallée de l’Utah, aucun suspect n’a été arrêté bien que l’établissement ait indiqué plus tôt que la police avait interpelé un suspect.

Juste avant l’incident, M. Kirk, 31 ans, avait publié un message sur X concernant l’événement durant lequel il a été pris pour cible.

« L’université de la vallée de Utah est EN FEU et PRÊTE pour la première étape de l’American Comeback Tour », a écrit M. Kirk, qui est le co-fondateur de l’organisation conservatrice « Turning Point ».

Suite à cet incident, le président Trump a ordonné la mise en berne des drapeaux américains jusqu’à dimanche soir.