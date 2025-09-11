Assassinat de Charlie Kirk : Trump promet de sévir contre la « violence politique »

« Mon administration retrouvera tous ceux qui ont contribué à cette atrocité et à toute autre violence politique, y compris les organisations qui les financent et les soutiennent », a lancé M. Trump dans un enregistrement vidéo depuis le bureau ovale de la Maison Blanche, publié sur son réseau Truth Social.

Le président a également pointé du doigt la rhétorique de la « gauche radicale », l’accusant d’avoir contribué au meurtre de Charlie Kirk, influenceur conservateur et principale voix de la jeunesse pro-Trump.

« Depuis des années, la gauche radicale compare des Américains formidables comme Charlie aux nazis et aux pires criminels et meurtriers de masse du monde », a-t-il dit. « Ce genre de rhétorique est directement responsable du terrorisme que nous vivons aujourd’hui ».

« Cela doit cesser immédiatement », a insisté Donald Trump, qui a ordonné la mise en berne des drapeaux américains en hommage à celui qui avait été un rouage important de sa dernière campagne présidentielle.

Kirk a été abattu, en toute vraisemblance, par un sniper alors qu’il participait à un évènement organisé dans le campus de l’Université de la vallée de Utah. Un incident qualifié d' »assassinat politique » par le gouverneur de cet Etat de l’Ouest américain.

Un suspect a été arrêté, d’après le directeur de la police fédérale (FBI), Kash Patel, qui n’a pas fourni de détails sur l’identité et les motivations du tireur présumé.

Co-fondateur de l’organisation conservatrice « Turning Point », Charlie Kirk participait à cet événement tenu en plein air sur le campus de l’Université lorsqu’il a été pris pour cible.

Des images diffusées par les chaines de télévision américaines le montrent quelques instants avant l’incident en train de parler à une foule de jeunes étudiants, à qui, il lançait des T-shirts et des casquettes de son organisation depuis le podium.

« Le grand et légendaire Charlie Kirk est décédé. Personne ne comprenait mieux ni n’avait à cœur la jeunesse des États-Unis autant que Charlie », a écrit M. Trump, juste après l’annonce de son décès.

« Il était aimé et admiré de tous, en particulier par moi-même, et aujourd’hui, il n’est plus parmi nous. Melania et moi adressons nos sincères condoléances à sa magnifique épouse Erika et à sa famille. Charlie, nous t’aimons ! », a ajouté le chef de l’exécutif américain.

Selon les enquêteurs, la seule balle tirée lors de cet incident l’a été depuis le toit d’un bâtiment du campus, par un homme habillé en noir, dans ce qui semble être un assassinat ciblé.