Airbus annule une commande de 50 avions A321neo à Qatar Airways

Un responsable d’Airbus, dont les propos ont été relayés par Bloomberg, a confirmé “la résiliation d’un contrat portant sur 50 appareils A321neo avec la compagnie Qatar Airways”.

Qatar Airways est en conflit avec Airbus après la suspension de l’exploitation de l’A350 par la compagnie qatarie et son refus de se faire livrer d’autres avions du même modèle, contractés avec la compagnie européenne et ce, à cause des défauts relevés dans les surfaces externes des appareils.

Un tribunal londonien a tenu une audience, dans la journée du jeudi, pour examiner un procès intenté par Qatar Airways contre Airbus.

Au cours de l’audience, Qatar Airways a demandé une indemnisation de 618 millions de dollars US, ainsi qu’une amende de 4 millions de dollars à l’encontre d’Airbus, pour chaque jour d’arrêt d’exploitation des avions en question.