Finale de la Coupe du Monde U20 : « Nous sommes déterminés à remporter la Coupe du Monde » (Yassine Gessime)

A la UneEn directSport
Par (MAP)

Yassine Gessime, la star de la sélection marocaine de football des moins de 20 ans, a indiqué, samedi à Santiago, que les « Lionceaux de l’Atlas » étaient déterminés à tout mettre en œuvre pour remporter la Coupe du Monde et donner la joie aux supporters marocains.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de la dernière séance d’entraînement avant la finale contre l’Argentine  de la Coupe du Monde U-20,  prévue dimanche soir, Gessime a déclaré que ses co-équipiers vont aborder ce match décisif avec le même état d’esprit et la même discipline tactique que lors des précédentes rencontres, soulignant que les membres de l’équipe nationale « joueront avec courage et une grande concentration pour décrocher la victoire ».

Il a expliqué que l’évolution de la sélection marocaine pendant le tournoi avait contribué à renforcer l’esprit d’équipe et à favoriser la cohésion entre les joueurs et le staff technique, ce qu’il considère comme « l’une des clés du succès sur le terrain ».

Concernant sa propre condition physique, Gessime a rassuré les supporters marocains : je suis parfaitement rétabli après la demi-finale contre la France.

Il a souligné que les joueurs ne ressentaient aucune pression, mais étaient plutôt très motivés pour hisser le drapeau national encore plus haut lors du match contre l’Argentine.

L’attaquant marocain a révélé que la finale coïncidait avec l’anniversaire de sa mère, qui a fait le déplacement au Chili avec les familles des autres joueurs pour soutenir l’équipe nationale. Remporter le titre est « le plus beau cadeau que je puisse lui offrir », a-t-il dit, visiblement ému.

De son côté, le défenseur de l’équipe nationale Ismail Bakhti a déclaré, dans une déclaration similaire, que les « lionceaux de l’Atlas » étaient bien préparés pour cette rencontre décisive, soulignant la volonté irrésistible de l’équipe nationale de vaincre l’Argentine et de remporter le titre.

Bakhti a confirmé que l’équipe était physiquement et mentalement prête pour cette rencontre cruciale, soulignant que « l’envie de gagner et de ramener le trophée à la maison est plus forte que toute pression ».

Il a par ailleurs salué le travail professionnel du staff technique et médical qui a garanti les conditions idéales pour les joueurs avant ce match.

Il a en outre estimé que la participation à la finale de la Coupe du Monde U-20 représente « un jalon important dans la carrière sportive de chaque joueur et une expérience enrichissante ».

Bakhti a enfin exprimé sa joie de voir que des supporters marocains vont faire le déplacement à Santiago à bord de deux vols spéciaux pour soutenir la sélection nationale, soulignant que cette initiative « incarne l’amour du peuple marocain pour son équipe nationale et injecte un surplus de soutien moral pour les joueurs avant la finale ».

Il est à noter que la finale de la Coupe du monde U20 opposera le Maroc à l’Argentine, dimanche soir (minuit heure marocaine) sur la pelouse du Stade national Julio Martinez Pradanos de Santiago.

voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite