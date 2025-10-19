Finale de la Coupe du Monde U20 : « Nous sommes déterminés à remporter la Coupe du Monde » (Yassine Gessime)

Yassine Gessime, la star de la sélection marocaine de football des moins de 20 ans, a indiqué, samedi à Santiago, que les « Lionceaux de l’Atlas » étaient déterminés à tout mettre en œuvre pour remporter la Coupe du Monde et donner la joie aux supporters marocains.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de la dernière séance d’entraînement avant la finale contre l’Argentine de la Coupe du Monde U-20, prévue dimanche soir, Gessime a déclaré que ses co-équipiers vont aborder ce match décisif avec le même état d’esprit et la même discipline tactique que lors des précédentes rencontres, soulignant que les membres de l’équipe nationale « joueront avec courage et une grande concentration pour décrocher la victoire ».

Il a expliqué que l’évolution de la sélection marocaine pendant le tournoi avait contribué à renforcer l’esprit d’équipe et à favoriser la cohésion entre les joueurs et le staff technique, ce qu’il considère comme « l’une des clés du succès sur le terrain ».

Concernant sa propre condition physique, Gessime a rassuré les supporters marocains : je suis parfaitement rétabli après la demi-finale contre la France.

Il a souligné que les joueurs ne ressentaient aucune pression, mais étaient plutôt très motivés pour hisser le drapeau national encore plus haut lors du match contre l’Argentine.

L’attaquant marocain a révélé que la finale coïncidait avec l’anniversaire de sa mère, qui a fait le déplacement au Chili avec les familles des autres joueurs pour soutenir l’équipe nationale. Remporter le titre est « le plus beau cadeau que je puisse lui offrir », a-t-il dit, visiblement ému.

De son côté, le défenseur de l’équipe nationale Ismail Bakhti a déclaré, dans une déclaration similaire, que les « lionceaux de l’Atlas » étaient bien préparés pour cette rencontre décisive, soulignant la volonté irrésistible de l’équipe nationale de vaincre l’Argentine et de remporter le titre.

Bakhti a confirmé que l’équipe était physiquement et mentalement prête pour cette rencontre cruciale, soulignant que « l’envie de gagner et de ramener le trophée à la maison est plus forte que toute pression ».

Il a par ailleurs salué le travail professionnel du staff technique et médical qui a garanti les conditions idéales pour les joueurs avant ce match.

Il a en outre estimé que la participation à la finale de la Coupe du Monde U-20 représente « un jalon important dans la carrière sportive de chaque joueur et une expérience enrichissante ».

Bakhti a enfin exprimé sa joie de voir que des supporters marocains vont faire le déplacement à Santiago à bord de deux vols spéciaux pour soutenir la sélection nationale, soulignant que cette initiative « incarne l’amour du peuple marocain pour son équipe nationale et injecte un surplus de soutien moral pour les joueurs avant la finale ».

Il est à noter que la finale de la Coupe du monde U20 opposera le Maroc à l’Argentine, dimanche soir (minuit heure marocaine) sur la pelouse du Stade national Julio Martinez Pradanos de Santiago.