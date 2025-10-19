Vol hors norme au musée de Louvre à Paris

Le célèbre musée du Louvre à Paris a été, dimanche, la cible d’un braquage de bijoux « d’une valeur inestimable » exposés dans l’une de ses galeries, a indiqué le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez.

Diadème, boucles d’oreilles, colliers… Huit bijoux ont été volés dans la galerie d’Apollon, qui abrite la collection royale de gemmes et les diamants de la Couronne, a annoncé le ministère de la Culture, assurant que « les alarmes respectivement situées sur la fenêtre extérieure » de la galerie ainsi que sur les « deux vitrines concernées » se sont déclenchées. La couronne de l’impératrice Eugénie a, elle, été retrouvée à proximité du musée parisien, endommagée.

Selon les premiers éléments de l’enquête donnés par le ministre de l’Intérieur, ce vol a été commis « très vite, par une équipe chevronnée » en fuite.

Les auteurs ont pénétré dans le musée « en utilisant une nacelle sur un camion », ont fracturé une fenêtre et n’ont passé que sept minutes sur les lieux, a-t-il détaillé sur Franceinfo.

« Un « commando de quatre personnes » est recherchée, a confirmé sur BFMTV la procureure de Paris, Laure Beccuau.

« Ce sont eux qui ont amené la nacelle au pied de la fenêtre, avant de forcer » la vitre, a souligné la magistrate, précisant que les enquêteurs « ont des images de vidéoprotection du musée » et de la ville de Paris.

Pointant une organisation millimétrée des cambrioleurs, Laure Beccuau affirme qu’aucune hypothèse n’est écartée à ce stade sur leur profil, y compris celle du narcotrafic.

« Qui est derrière ça ? Tout est possible », a-t-elle lancé, ajoutant que les suspects ont tenté, sans succès, d’incendier le camion-nacelle.

La direction du musée du Louvre a affirmé, sur le réseau X, que l’établissement restera fermé pour le reste de la journée pour des « raisons exceptionnelles ».

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés et identifier les auteurs du vol.