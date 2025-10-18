Sahara : Massad Boulos confirme l’ouverture d’un consulat américain à Dakhla

Le 16 octobre 2025, à Charm el-Cheikh en Égypte, Massad Boulos, conseiller présidentiel américain pour l’Afrique et le Moyen-Orient, a déclaré à Asharq News que les États-Unis ouvriront un consulat à Dakhla, réitérant le soutien à la souveraineté marocaine sur le Sahara.

Massad Boulos, conseiller spécial, a affirmé que « le temps est venu de trouver une solution positive et permanente à ce dossier », soulignant que « ce Sahara est marocain ». Il a rappelé la constance de la position américaine, consacrée en décembre 2020 par un décret présidentiel reconnaissant la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud, dans le cadre de l’accord tripartite

Le conseiller a salué le discours du roi Mohammed VI du 29 juillet 2025 à l’occasion de la Fête du Trône, qu’il a qualifié de « très clair » et d’« historique ». Ce discours appelait à un règlement définitif sur la base du plan d’autonomie marocain sous souveraineté nationale, et tendait la main à l’Algérie pour une réconciliation fraternelle entre les peuples et les Etats, dans un esprit de sagesse et de réalisme.

Boulos a souligné l’importance de la réunion du Conseil de sécurité de l’ONU dans les deux prochaines semaines pour renouveler le mandat de la MINURSO et discuter des développements du dossier. Il a fait part de la confiance de Washington « dans la sagesse et la noblesse de Sa Majesté le Roi » et sa « position historique », appelant à une coopération renforcée entre toutes les parties, y compris l’Algérie.

Le conflit du Sahara, vieux de près de 50 ans, doit, selon Boulos, inaugurer une nouvelle ère de stabilité, de coopération et de paix au Maghreb. Il a remercié les partenaires européens des États-Unis, dont la France, le Royaume-Uni, l’Espagne et l’Union européenne, pour leur contribution aux efforts diplomatiques en faveur d’une solution durable.

Boulos a conclu en disant que « les États-Unis sont plus confiants que jamais qu’une résolution positive et durable de ce dossier est possible », à la veille de la réunion onusienne.

Ces déclarations ont lieu dans le cadre de la de la réunion du Conseil de sécurité des Nations unies, prévue pour le 30 octobre 2025, où le mandat de la Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara (MINURSO) arrivera à expiration. Cette session examinera le renouvellement du mandat, actuellement prolongé jusqu’au 31 octobre 2025, et pourrait déboucher sur une transformation ou une fin de la mission, dans le cadre d’une solution politique définitive sous le plan d’autonomie marocain.