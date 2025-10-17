Bourita: le Maroc et la Russie d’accord sur le fait que le droit international ne peut être interprété pour entraver le règlement de la question du Sahara

Le Maroc et la Russie sont d’accord sur le fait que le droit et les principes internationaux ne peuvent être interprétés de manière à entraver l’avancée vers un règlement de la question du Sahara marocain, a affirmé, jeudi à Moscou, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à l’issue de ses entretiens avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, M. Bourita a ajouté que cette rencontre a été l’occasion d’évoquer les questions régionales et internationales, avec à leur tête le dossier du Sahara marocain.

« Nous sommes d’accord que les solutions doivent être conformes au droit et aux principes internationaux, et que ces mêmes principes ne peuvent être exploités ou interprétés d’une manière qui entrave l’avancée vers les solutions », a insisté M. Bourita.

Rappelant que la Russie assure pour le mois d’octobre la présidence du Conseil de sécurité qui doit se pencher sur cette question, le ministre a indiqué qu’ »il est temps aujourd’hui de prendre en considération la dynamique que connait ce dossier sur le plan international, grâce à l’élan impulsé par SM le Roi Mohammed VI et aux changements dans les positions de plusieurs pays ».

« La Russie est un acteur essentiel dans ce dossier, en tant que membre du Groupe des pays amis et membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU qui en assure actuellement la présidence tournante », a poursuivi M. Bourita, ajoutant que les discussions à ce sujet entre le Maroc et la Russie se poursuivront dans les prochains jours.

Il a souligné, dans le même sens, que le Maroc considère la Russie comme un acteur agissant et important sur la scène internationale en tant que membre permanent du Conseil de sécurité influent dans plusieurs dossiers et questions internationaux, relevant que « le dialogue entre nos deux pays aura des résultats positifs ».

« Il s’agit d’un dialogue qui n’est contre personne, mais un dialogue pour renforcer la paix et la stabilité régionales », a-t-il dit.

M. Bourita a noté que la Russie et le Maroc jouent un rôle dans la région arabe et en Afrique, précisant que le dialogue entre les deux pays est de nature à favoriser le rapprochement des points de vue et à renforcer la stabilité dans ces deux régions.

Pour sa part, le chef de la diplomatie russe a notamment indiqué que les deux pays « partagent la position selon laquelle ces principes internationaux doivent être interprétés non pas de manière sélective (…) mais doivent être appliqués et respectés dans leur intégralité et leur interdépendance ».