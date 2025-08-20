Washington élargit la liste des produits en acier et aluminium visés par les droits de douane

Dans un communiqué, le BIS a listé un total de 407 nouveaux produits désormais visés par les 50% de surtaxe existants sur l’acier et l’aluminium depuis le début de l’année.

Les droits de douane s’appliquent depuis lundi à l’ensemble de ces produits, après la publication d’une notice dans le registre fédéral, l’équivalent du Journal officiel, d’après le BIS.

Il s’agit notamment des grues mobiles, bulldozers, équipements lourds, wagons, meubles, compresseurs et pompes ainsi que des centaines d’autres produits, selon la même source.

Cette mesure vise à limiter les possibilités de contourner les droits de douane existants, a précisé de son côté le sous-secrétaire chargé de l’Industrie et de la Sécurité, Jeffrey Kessler, cité dans le communiqué.

Les droits de douane appliqués par les États-Unis s’élèvent désormais en moyenne à 20,1%, selon le calcul de l’OMC et du FMI, soit leur plus haut niveau depuis le début des années 1910.

Ce taux était de seulement 2,4% lors de l’investiture de Donald Trump, le 20 janvier 2025.

Depuis, le président a mis en place, en plusieurs vagues, de nouvelles surtaxes sur les produits entrant aux Etats-Unis. Celles-ci vont de 10 à 50% selon les situations et les pays. L’acier et l’aluminium ont été visés dans un premier temps par une surtaxe de 25%, portée en juin dernier à 50%.