Port de Dakhla: Baisse de 21% des dÃ©barquements de pÃªche Ã  fin juillet (ONP)

La valeur marchande de ces captures a Ã©galement reculÃ© de 5%, pour sâ€™Ã©tablir Ã plus de 523,67 millions de dirhams (MDH), contre plus de 553,26 MDH un an auparavant, prÃ©cise lâ€™ONP dans son dernier rapport sur les statistiques de la pÃªche cÃ´tiÃ¨re et artisanale.

Par espÃ¨ce, les dÃ©barquements de poissons pÃ©lagiques ont reculÃ© de 34% en volume, totalisant 43.153 T pour une valeur de 282,99 MDH (-22%).

En revanche, les captures des poissons blancs au niveau de cette infrastructure portuaire ont progressÃ© de 94% au cours des sept premiers mois de 2025 Ã 14.066 T, pour une valeur estimÃ©e Ã environ 222,37 MDH (+38%).

Concernant les cÃ©phalopodes, les quantitÃ©s dÃ©barquÃ©es sont passÃ©es de 5 T Ã 12 T (+125%), gÃ©nÃ©rant des revenus de 1,25 MDH (+197%). Pour leur part, les crustacÃ©s ont reculÃ© de 49% en volume Ã 88 T, pour une valeur estimÃ©e Ã 17,07 MDH (-35%).

Au niveau national, les dÃ©barquements des produits commercialisÃ©s de la pÃªche cÃ´tiÃ¨re et artisanale ont atteint 523.765 T Ã fin juillet 2025, en baisse de 16% par rapport Ã la mÃªme pÃ©riode de lâ€™annÃ©e prÃ©cÃ©dente. En valeur, ces dÃ©barquements ont reculÃ© de 3% pour sâ€™Ã©tablir Ã prÃ¨s de 6,14 milliards de dirhams (MMDH), contre plus de 6,30 MMDH un an auparavant.