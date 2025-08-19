Anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple : Grâce Royale au profit de 881 personnes

Ces personnes sont au nombre de 881 et se présentent comme suit:

* Les bénéficiaires de la Grâce Royale qui sont en détention sont au nombre de 676 détenus se répartissant comme suit :

-Grâce sur le reliquat de la peine d’emprisonnement ou de réclusion au profit de 09 détenus.

-Remise de la peine d’emprisonnement ou de réclusion au profit de 667 détenus.

* Les bénéficiaires de la Grâce Royale qui sont en liberté sont au nombre de 205 personnes se répartissant comme suit :

-Grâce sur la peine d’emprisonnement ou son reliquat au profit de 38 personnes.

-Grâce sur la peine d’emprisonnement avec maintien de l’amende au profit de 10 personnes.

-Grâce sur la peine d’amende au profit de 142 personnes.

-Grâce sur la peine d’emprisonnement et d’amende au profit de 13 personnes.

-Grâce sur la peine d’amende et le reliquat d’emprisonnement au profit de 02 personnes.