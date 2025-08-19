Maroc : cÃ©lÃ©bration du 72e anniversaire de la RÃ©volution du Roi et du peuple dans lâ€™unitÃ© et lâ€™engagement continu

L’histoire de cette Ã©popÃ©e commence le 20 aoÃ»t 1953 lorsque le colonisateur dÃ©cida de forcer Ã l’exil le symbole de la souverainetÃ© nationale, le hÃ©ros de la libÃ©ration et de l’indÃ©pendance et le premier rÃ©sistant, le regrettÃ© Souverain, feu Mohammed V aux cÃ´tÃ©s de l’Illustre Famille Royale, croyant Ã tort que cette dÃ©cision Ã©teindra la flamme de la lutte nationale et finira par briser les liens solides unissant le peuple au TrÃ´ne, indique un communiquÃ© du Haut-Commissariat aux anciens rÃ©sistants et anciens membres de l’armÃ©e de libÃ©ration.

Mais cet acte ignoble aura aprÃ¨s coup un effet contraire, marquant le commencement de la fin de la prÃ©sence coloniale et plantant le dernier clou dans le cercueil du colonisateur, puisque le peuple marocain fera preuve d’une farouche rÃ©sistance face Ã ce vil complot, consentant d’immenses sacrifices pour la gloire et la dignitÃ© de la patrie, sa souverainetÃ©, son identitÃ© et la restauration de la lÃ©gitimitÃ© avec le retour glorieux du Souverain lÃ©gitime portant triomphalement l’Ã©tendard de la libertÃ© et de l’indÃ©pendance, souligne-t-on de mÃªme source.

Le Haut-commissariat relÃ¨ve, Ã ce propos, que la RÃ©volution du Roi et du peuple reprÃ©sente un moment historique marquant et crucial dans la lutte nationale livrÃ©e pendant des dÃ©cennies et des gÃ©nÃ©rations par les Marocains face aux provocations et agressions du colonisateur, rÃ©ussissant des prouesses admirables et uniques dans l’histoire de libÃ©ration des peuples du joug du colonialisme et donnant un bel exemple de la soliditÃ© des liens existant entre l’ensemble des composantes du peuple marocain, entre la base et le sommet tout en se sacrifiant pour dÃ©fendre leur religion sacrÃ©e, leurs constantes nationales ainsi que leur identitÃ© nationale.

Et d’ajouter que cette Ã©popÃ©e de la rÃ©volution du Roi et du peuple occupe une place toute particuliÃ¨re dans le cÅ“ur de chaque Marocain, Ã©tant une belle illustration des valeurs de patriotisme, de fiertÃ© d’appartenance nationale, de sacrifice, d’engagement et de loyalisme et aussi de triomphe de la volontÃ© du TrÃ´ne et du peuple.

Le document rappelle que les Marocains ont contrÃ© les vellÃ©itÃ©s et les convoitises Ã©trangÃ¨res, faisant montre de conviction et de dÃ©termination face aux diktats du colonisateur, citant pour exemple la farouche rÃ©sistance livrÃ©e contre lui partout dans le Royaume, entre autres, les batailles d’Elhri dans le Moyen Atlas en 1914, d’Anoual au Rif (1921-1926), de Boughafer Ã Ouarzazate ou encore la bataille de Jbel Baddou Ã Errachidia en 1933.

Le Haut-commissariat rappelle aussi que l’action politique s’est poursuivie ensuite en s’opposant au soi-disant Dahir berbÃ¨re en 1930 qui visait Ã diviser le peuple marocain et Ã semer les graines du racisme et du fanatisme tribal et ethnique, Ã©voquant sur ce registre la prÃ©sentation de nombreuses revendications de rÃ©forme, entre autres, le programme de rÃ©forme nationale, la poursuite de la mobilisation nationale, la promotion des valeurs religieuses et nationale ainsi que l’enseignement authentique ou encore la sensibilisation de l’opinion publique et l’ensemble des composantes du peuple marocain quant Ã ses droits lÃ©gitimes et la justesse des revendications nationales.

Des efforts colossaux et inlassables couronnÃ©s par la prÃ©sentation le 11 janvier 1944 du Â Â»Manifeste de l’indÃ©pendanceÂ Â», un document qui illustre la clartÃ© de la vision et des objectifs ainsi que la forte dÃ©termination du TrÃ´ne et du peuple Ã s’affranchir du joug du colonisateur, dans un Ã©lan de concertation et de consensus entre le hÃ©ros de la libÃ©ration et de l’indÃ©pendance et le premier rÃ©sistant, le regrettÃ© Souverain feu Mohammed V et les leaders du mouvement national, souligne la mÃªme source, avant d’ajouter que cela reprÃ©sente un tournant crucial dans la lutte nationale pour l’indÃ©pendance du Maroc et la rÃ©alisation de ses ambitions lÃ©gitimes pour un avenir prometteur.

Le 9 avril 1947, Feu Mohammed V a effectuÃ© Sa visite Ã Tanger oÃ¹ il prononÃ§a Son discours historique dans lequel le regrettÃ© Souverain a fixÃ© les nouveaux dÃ©fis de la nouvelle Ã©tape de la lutte nationale, revendiquant ouvertement l’indÃ©pendance du Maroc et son unitÃ© nationale, rappelle le document, notant que cette visite de l’unitÃ© illustre magistralement la ferme volontÃ© du Maroc de rÃ©aliser son droit lÃ©gitime Ã l’indÃ©pendance ainsi que son attachement Ã son unitÃ©, ses fondamentaux historiques et civilisationnels ainsi que son appartenance au monde arabo-islamique et sa mobilisation en faveur de la dÃ©fense des sacralitÃ©s religieuses, des constantes nationales et son identitÃ© civilisationnelle, culturelle, sociale et humaniste.

Le Haut-commissariat indique que cette visite royale a dÃ©clenchÃ© aussitÃ´t des tensions et une lutte acharnÃ©e entre le Palais Royal et la RÃ©sidence gÃ©nÃ©ral du protectorat franÃ§ais qui s’est employÃ©e Ã mettre la pression sur le symbole de l’unitÃ© marocaine et de la souverainetÃ© nationale, dans le but de semer la division entre le Roi, le peuple et le mouvement de libÃ©ration, notant que toutes les manÅ“uvres du colonisateur n’ont pas entamÃ© les volontÃ©s, exacerbant tout au contraire les tensions jusqu’Ã la confrontation frontale avec les autoritÃ©s coloniales.

Au vu de la cohÃ©sion du TrÃ´ne et du peuple ainsi que les positions hÃ©roÃ¯ques du regrettÃ© Souverain, feu Mohammed V, restÃ© imperturbable face aux manÅ“uvres de la RÃ©sidence gÃ©nÃ©ral du protectorat franÃ§ais, les autoritÃ©s coloniales ont Ã©tÃ© acculÃ©es Ã porter atteinte au symbole de la nation et le garant de son unitÃ©, en dÃ©cidant de Son exil aux cÃ´tÃ©s de la Famille Royale le 20 aoÃ»t 1953, persuadÃ©es Ã tort que cette dÃ©cision va mettre un coup d’arrÃªt Ã la rÃ©sistance, admirative devant la position courageuse du hÃ©ros de la libÃ©ration et de l’indÃ©pendance qui a refusÃ© de cÃ©der malgrÃ© la menace de l’exil, prÃ©fÃ©rant dÃ©fendre ses convictions et ses choix en faveur de la souverainetÃ© nationale ainsi que la fiertÃ© et la dignitÃ© du peuple marocain.

Et c’est dans cette conjoncture difficile que les rÃ©sistants ont multipliÃ© les actes de bravoure et de sacrifice avec pour seul objectif le retour d’exil du Souverain lÃ©gitime et de l’illustre Famille Royale et la proclamation aprÃ¨s coup de l’indÃ©pendance, fait savoir le Haut-commissariat, avant d’ajouter que les manifestations de contestation et les assauts rÃ©pÃ©tÃ©s de la rÃ©sistance ont dÃ©clenchÃ© les opÃ©rations de l’armÃ©e de libÃ©ration dans le Nord du pays le 1er octobre 1955.

Face Ã cette rÃ©volution, la puissance coloniale n’a eu de choix que cÃ©der Ã la volontÃ© du TrÃ´ne et du peuple, libÃ©rant le Roi Â Â»MoujahidÂ Â» et son illustre famille le 16 novembre 1955, ce qui a suscitÃ© une immense liesse dans le pays sous le signe de l’indÃ©pendance, inaugurant dans la foulÃ©e le chapitre du grand jihad, le grand combat Ã©conomique et social pour l’Ã©dification d’un Maroc libre et indÃ©pendant bien dÃ©terminÃ© Ã conquÃ©rir son intÃ©gritÃ© territoriale.

La marche de la libÃ©ration et le parachÃ¨vement de l’indÃ©pendance nationale se sont poursuivis avec la rÃ©cupÃ©ration de Tarfaya le 15 avril 1958 et de Sidi Ifni le 30 juin 1969, rappelle la mÃªme source, avant de souligner que cette Ã©popÃ©e hÃ©roÃ¯que s’est soldÃ©e par la libÃ©ration des parties usurpÃ©es restantes du Sahara marocain grÃ¢ce Ã la symbiose entre le TrÃ´ne et le peuple, notamment le gÃ©nie et la sagesse de l’initiateur de la glorieuse marche verte, Feu Hassan II qui ont permis le 28 fÃ©vrier 1976 de chasser le dernier soldat Ã©tranger en poste au Sahara marocain ainsi que la rÃ©cupÃ©ration de la province d’Oued Eddahab le 14 aoÃ»t 1979.

Dans ce document, la famille de la rÃ©sistance et de l’armÃ©e de libÃ©ration souligne qu’en cÃ©lÃ©brant ce 72Ã¨me anniversaire de la rÃ©volution du Roi et du Peuple qui coÃ¯ncide avec la cÃ©lÃ©bration du 62Ã¨me anniversaire du Roi Mohammed VI, elle cherche surtout Ã inculquer aux jeunes gÃ©nÃ©rations les valeurs et les enseignements de cette grandiose Ã©popÃ©e, s’inspirant dans cette dÃ©marche des Hautes Orientations Royales appelant Ã tirer les enseignements de la lutte nationale.

Â Â»Il s’agit d’une noble mission et une responsabilitÃ© sur le dos de tous les marocains, comme cela a Ã©tÃ© Ã maintes fois rÃ©itÃ©rÃ© par SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assisteÂ Â», relÃ¨ve le Haut-commissariat.

La Famille de la rÃ©sistance rÃ©itÃ¨re, Ã cette occasion, sa fidÃ©litÃ© et son loyalisme au Glorieux TrÃ´ne Alaouite et rÃ©affirme sa mobilisation constante derriÃ¨re le Roi Mohammed VI dans la dÃ©fense de l’intÃ©gritÃ© territoriale, saluant l’initiative marocaine d’accorder une autonomie Ã©largie aux provinces du Sud sous souverainetÃ© nationale.

Elle rÃ©affirme, Ã ce propos, que cette initiative marocaine bÃ©nÃ©ficie du consensus national ainsi que du soutien de la communautÃ© internationale qui considÃ¨re que cela reprÃ©sente un plan dÃ©mocratique et pragmatique pour parvenir Ã une solution dÃ©finitive Ã ce conflit artificiel.

Dans ce sens, la Famille de la rÃ©sistance salue hautement le discours du Roi Mohammed VI prononcÃ©, le 29 juillet 2025, Ã l’occasion du 26e anniversaire de lâ€™accession du Souverain au TrÃ´ne de Ses Glorieux AncÃªtres, dans lequel Sa MajestÃ© le Roi a notamment rÃ©affirmÃ© la dÃ©termination du Maroc de s’ouvrir sur son environnement et son attachement Ã l’Ã©difice maghrÃ©bin.