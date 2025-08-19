Washington contribuera à garantir la sécurité de l’Ukraine, assure Trump

« Vous avez mon assurance », a déclaré M. Trump lors d’une interview sur la chaîne Fox News, au lendemain du sommet tenu à la Maison Blanche avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et d’autres dirigeants européens.

Lors des réunions de lundi, le président américain a laissé entendre que les États-Unis seraient « impliqués » dans les garanties de sécurité voulues par Kiev après la guerre, sans toutefois fournir de détails.

Dans l’interview de mardi, il a apporté plus de précisions en indiquant que l’Ukraine ne fera pas partie de l’OTAN, « mais nous avons les pays européens qui prendront les devants et certains d’entre eux, comme la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, veulent envoyer des troupes sur le terrain ».

« Pour être honnête, je ne pense pas que cela posera problème » avec la Russie, a dit M. Trump, ajoutant que « nous sommes prêts à les aider, notamment par voie aérienne, car personne ne dispose des équipements dont nous disposons ».

Lundi, le président Trump avait aussi annoncé des « préparatifs » pour une rencontre bilatérale entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky afin d’aborder un éventuel accord de paix entre Moscou et Kiev.

« J’ai appelé le président Poutine et j’ai commencé les préparatifs pour une rencontre, dans un endroit à déterminer, entre le président Poutine et le président Zelensky », a écrit M. Trump sur son réseau « Truth Social ».

Dans l’interview sur Fox News, M. Trump a dit espérer que le président ukrainien fasse preuve « d’une certaine souplesse » dans la négociations d’un éventuel accord de paix avec Poutine.