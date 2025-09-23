USA : Trump signe un décret classant le mouvement Antifa comme « organisation terroriste »

En direct
Par
Washington contribuera à garantir la sécurité de l’Ukraine, assure Trump
Le président américain, Donald Trump, a signé lundi, un décret classant officiellement le mouvement Antifa comme « organisation terroriste », au lendemain d’une cérémonie d’hommage au jeune activiste conservateur assassiné Charlie Kirk.

La mouvance Antifa « utilise des moyens illégaux pour planifier et mener une campagne de violence et d’actes terroristes à l’échelle nationale », affirme le décret publié par la Maison Blanche.

Le chef de l’exécutif américain avait déjà annoncé la semaine dernière le classement du mouvement « Antifa » comme organisation terroriste.

M. Trump avait également appelé à des enquêtes rigoureuses visant les personnes finançant « Antifa », conformément aux « normes et pratiques juridiques les plus strictes ».

Co-fondateur de l’organisation conservatrice « Turning Point USA » et principale voix de la jeunesse pro-Trump, Charlie Kirk a été abattu, le 10 septembre, d’une balle dans le cou, tirée par un sniper en embuscade sur un toit, au moment où l’activiste de 31 ans participait à un débat public dans un campus universitaire dans l’Utah.

L’incident a été qualifié d' »assassinat politique » par la classe politique américaine de droite et de « moment sombre pour l’Amérique » par le président Trump, qui a promis d’éradiquer la violence politique ayant conduit à l’assassinat de son allié.

Par Atlasinfo (avec MAP)
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite