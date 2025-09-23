USA : Trump signe un décret classant le mouvement Antifa comme « organisation terroriste »

La mouvance Antifa « utilise des moyens illégaux pour planifier et mener une campagne de violence et d’actes terroristes à l’échelle nationale », affirme le décret publié par la Maison Blanche.

Le chef de l’exécutif américain avait déjà annoncé la semaine dernière le classement du mouvement « Antifa » comme organisation terroriste.

M. Trump avait également appelé à des enquêtes rigoureuses visant les personnes finançant « Antifa », conformément aux « normes et pratiques juridiques les plus strictes ».

Co-fondateur de l’organisation conservatrice « Turning Point USA » et principale voix de la jeunesse pro-Trump, Charlie Kirk a été abattu, le 10 septembre, d’une balle dans le cou, tirée par un sniper en embuscade sur un toit, au moment où l’activiste de 31 ans participait à un débat public dans un campus universitaire dans l’Utah.

L’incident a été qualifié d' »assassinat politique » par la classe politique américaine de droite et de « moment sombre pour l’Amérique » par le président Trump, qui a promis d’éradiquer la violence politique ayant conduit à l’assassinat de son allié.