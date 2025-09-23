Entretien à New York entre Nasser Bourita et l’Envoyé Personnel du Secrétaire Général de l’ONU pour le Sahara

Cette réunion s’inscrit dans le sillage des consultations de M. De Mistura en prévision des prochaines échéances du Conseil de Sécurité de l’ONU.

A cette occasion, la délégation marocaine a réaffirmé les constantes immuables de la position du Royaume du Maroc, définie pare Roi Mohammed VI, en vue de parvenir à une solution politique, réaliste, pragmatique et durable sur la base exclusive de l’Initiative marocaine d’autonomie, dans le cadre de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Maroc.

A cet effet, elle a réitéré le soutien du Royaume aux efforts du Secrétaire Général de l’ONU et de son Envoyé Personnel.

L’entretien a aussi porté sur les derniers développements dans l’élan international en faveur de la marocanité du Sahara et en appui à l’Initiative marocaine d’autonomie comme seule et unique base pour parvenir à une solution politique au différend régional autour du Sahara marocain, dans le cadre de la dynamique diplomatique initiée par le Roi.