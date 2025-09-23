Entretien à New York entre Nasser Bourita et l’Envoyé Personnel du Secrétaire Général de l’ONU pour le Sahara

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Etranger, Nasser Bourita, a eu lundi à New York, une séance de travail avec l’Envoyé Personnel du Secrétaire Général des Nations Unies pour le Sahara marocain, Staffan De Mistura, et ce à la demande de ce dernier.

Cet entretien s’est déroulé en présence de l’ambassadeur, Représentant Permanent du Royaume du Maroc auprès des Nations Unies à New York, Omar Hilale.

Cette réunion s’inscrit dans le sillage des consultations de M. De Mistura en prévision des prochaines échéances du Conseil de Sécurité de l’ONU.

A cette occasion, la délégation marocaine a réaffirmé les constantes immuables de la position du Royaume du Maroc, définie pare Roi Mohammed VI, en vue de parvenir à une solution politique, réaliste, pragmatique et durable sur la base exclusive de l’Initiative marocaine d’autonomie, dans le cadre de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Maroc.

A cet effet, elle a réitéré le soutien du Royaume aux efforts du Secrétaire Général de l’ONU et de son Envoyé Personnel.

L’entretien a aussi porté sur les derniers développements dans l’élan international en faveur de la marocanité du Sahara et en appui à l’Initiative marocaine d’autonomie comme seule et unique base pour parvenir à une solution politique au différend régional autour du Sahara marocain, dans le cadre de la dynamique diplomatique initiée par le Roi.

