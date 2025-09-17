USA : Trump annonce la tenue d’une convention de mi-mandat du parti républicain

« Les Républicains vont organiser une convention de mi-mandat afin de mettre en avant les grandes réalisations depuis l’élection présidentielle de 2024 », a écrit M. Trump sur son réseau « Truth social », précisant que la date et le lieu de l’événement restaient à déterminer.

Le mois dernier, le locataire de la Maison Blanche avait évoqué l’idée d’organiser une convention nationale des Républicains à l’approche des élections de mi-mandat, en vue de mettre en lumière les performances de son parti.

Il avait également souligné que des millions de personnes avaient rejoint le Grand Old Party (GOP) dans le cadre de sa campagne « Redonner sa grandeur à l’Amérique » (Make America Great Again), assurant que le parti républicain se trouvait dans une position favorable pour remporter de manière significative les scrutins à venir.

Le chef de l’exécutif américain avait également salué les efforts soutenus de collecte de fonds du GOP ainsi que les initiatives de son administration visant à revenir sur certaines mesures adoptées par l’administration de l’ancien président Joe Biden.

Selon des médias US, le Parti démocrate envisagerait également une initiative similaire en amont des élections de mi-mandat de 2026. Toutefois, ils rappellent que les démocrates avaient organisé, dans les années 1970 et 1980, des conventions nationales restreintes ou des conférences destinées à mettre en avant leurs réalisations et à valoriser leurs initiatives auprès du public et des militants.