L’IA pourrait stimuler le commerce mondial de près de 40% d’ici 2040, selon l’OMC

Selon le document, l’intelligence artificielle (IA) pourrait entraîner d’importantes hausses du commerce et du PIB d’ici 2040, avec une augmentation du commerce mondial estimée entre 34 % et 37 %, selon différents scénarios, en fonction du degré de rattrapage technologique et politique entre les économies à faible, moyen et haut revenu. Le PIB mondial pourrait quant à lui connaître une hausse de 12 % à 13% selon les scénarios.

Le commerce peut ainsi devenir un levier puissant de croissance inclusive soutenue par l’IA, en facilitant l’accès aux biens nécessaires au développement de l’IA, tels que les matières premières, les semi-conducteurs et les intrants intermédiaires. L’OMC estime que le commerce mondial de ces biens a atteint 2.300 milliards de dollars américains en 2023.

« L’IA a un immense potentiel pour réduire les coûts du commerce et stimuler la productivité. Cependant, l’accès aux technologies d’IA et la capacité à participer au commerce numérique demeurent très inégaux », déclare la Directrice générale de l’OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, dans la préface du rapport.

“Avec une combinaison adéquate de politiques commerciales, d’investissements et de mesures complémentaires, l’IA peut créer de nouvelles opportunités de croissance pour toutes les économies. Avec les bons cadres, le commerce peut jouer un rôle central pour faire de l’IA un outil au service de tous. L’OMC est résolument engagée à soutenir cet objectif”, a-t-elle ajouté.

Dans un scénario où les économies à revenu faible et moyen réduiraient de moitié leur retard en matière d’infrastructures numériques par rapport aux économies à revenu élevé et adopteraient l’IA de manière plus large, ces pays pourraient voir leurs revenus augmenter respectivement de 15 % et 14 %.

Le rapport souligne également la nécessité de politiques commerciales ouvertes et prévisibles, notant que le nombre de restrictions quantitatives appliquées aux biens liés à l’IA a fortement augmenté au fil du temps, passant de 130 en 2012 à près de 500 en 2024, principalement en raison des économies à revenu élevé et à revenu intermédiaire supérieur.

L’accès aux biens facilitant l’IA reste inégal, avec des droits de douane plafonnés pouvant atteindre 45 % dans certaines économies à faible revenu.

Investir dans l’éducation et la formation, ainsi que mettre en œuvre des politiques appropriées sur le marché du travail, peut aider à éviter un creusement des inégalités au sein des économies, ajoute le rapport.

Le document insiste sur le rôle de l’OMC dans la promotion d’un accès inclusif à l’IA et à ses avantages. L’organisation fournit une plateforme pour que les membres discutent des mesures commerciales liées à l’IA. Le rapport précise que 80 préoccupations commerciales spécifiques soulevées à l’OMC ont porté sur l’IA. Des discussions dédiées à l’IA et au commerce inclusif ont également eu lieu dans le cadre du Programme de travail sur le commerce électronique.

Des engagements supplémentaires des membres, notamment à travers une participation élargie à l’Accord sur les technologies de l’information de l’OMC et des engagements actualisés dans le cadre de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS), pourraient rendre l’IA plus accessible et abordable, conclut le rapport.