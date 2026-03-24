USA : TotalEnergies touche un milliard de dollars pour renoncer à l’éolien en mer

Le gouvernement américain et TotalEnergies ont annoncé, lundi, que le groupe français récupérerait près d’un milliard de dollars en compensation de l’abandon de ses deux concessions de projets d’éoliennes en mer aux Etats-Unis.

L’annonce de cet accord a été faite conjointement par le ministre américain de l’Intérieur, Doug Burgum, et le président-directeur général de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, lors d’un point de presse tenu en marge de la conférence internationale sur l’énergie CERAWeek, à Houston, au Texas.

Ces fonds seront réinvestis dans des projets de gaz et de pétrole sur le sol américain, notamment afin de renforcer la sécurité énergétique et la compétitivité des États-Unis. « Avec cet accord, nous permettons à cette grande entreprise de rediriger ces dollars payés au Trésor vers une production fiable, sécurisée et à bon prix de gaz naturel et de pétrole », s’est félicité Doug Burgum.

Pour sa part, le PDG de TotalEnergies a expliqué avoir choisi d’innover et d’être « pragmatique » en négociant avec l’administration américaine actuelle. « C’est un accord gagnant-gagnant », a souligné M. Pouyanné, précisant que cette solution « pragmatique » permettra à TotalEnergies de récupérer l’intégralité des sommes investies initialement et de les rediriger vers des projets énergétiques plus viables aux États-Unis

Avant le retour du président Donald Trump à la Maison Blanche, TotalEnergies avait obtenu, pour 928 millions de dollars, deux concessions éoliennes en mer au large de New York et de la Caroline du Nord. Ces projets avaient été suspendus fin 2024.