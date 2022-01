USA/Russie : discussions “franches et substantielles” à Genève, mais divergences persistances sur l’Ukraine

Les chefs des diplomaties russe et américaine Sergueï Lavrov et Antony Blinken ont convenu vendredi à Genève d’un nouveau rendez-vous “la semaine prochaine”, après leurs discussions « franches et substantielles » sur la crise autour de l’Ukraine dans la ville suisse.